Pintan de blanco a Chihuahuas

Los cañones de los Chihuahuas fueron apagados anoche, al tiempo que tres jonrones fueron suficientes para que los Grizzlies de Fresno blanquearan a El Paso 4-0 y así ponerse arriba en la serie 3-1. Es la primera ocasión en la temporada que los paseños terminan un juego sin carreras.Cinco lanzadores de los Grizzlies se combinaron para permitir apenas cuatro hits, regalar dos bases y ponchar a diez rivales.Trent Thornton abrió el juego por los visitantes. Estuvo en la lomita tres entradas y dos tercios en las que permitió dos imparables, no cedió bases y ponchó a tres. Lo relevó Andrew Thome durante una entrada y un tercio y luego de no permitir hit, caminar a dos y recetar un chocolate se acreditó su cuarto triunfo del año.Buddy Boshers entró al relevo durante una entrada completa sin permitir imparable ni regalar bases y ponchando a uno. Le siguió Matt Ramsey en dos entradas con un hit recibido, pero cuatro ponches recetados y Brendan McCurry fue el encargado de lanzar el último inning, en el que le pegaron nada más un hit, no dio bases y ponchó a uno.Por los Chihuahuas abrió Dillon Overton, que en labor de cinco entradas completas permitió seis hits, incluidos los tres jonrones, cuatro carreras, regaló cuatro bases y ponchó a dos. El relevo de los paseños trabajó casi a la perfección, pues Kyle McGrath, Jonathan Aro y Robert Stock se combinaron para ya no recibir ni hit ni carrera, y solamente el primero caminó a tres en una entrada y un tercio que estuvo en la lomita.Fue en la parte alta del tercer rollo que Jake Marisnick pegó un jonrón de dos carreras para que se abriera el marcador. Luego, en el cuarto episodio, Tim Federowicz pego un palo de vuelta entera solitario al que le siguió de inmediato uno de AJ Reed y de esa manera los Grizzlies se fueron arriba 4-0.Con la derrota los Chihuahuas dejan su marca en 21 ganados y 22 perdidos y siguen el tercer lugar de la División Pacífico Sur. Salt Lake perdió anoche y se mantiene de líder con 24-19, mientras que Albuquerque ganó y mejoró su récord a 22-21 en el segundo lugar. Las Vegas (17-26) también perdió y continúa en el último lugar del grupo.Hoy, a partir de las 6:05 pm, se juega en cuarto y último partido de esta serie en el Southwest University Park.Fresno 4, El Paso 0123 456 789 C H EFresno 002 200 000 4 6 1El Paso 000 000 000 0 4 1PG: Thorne (4-1), PP: Overton (0-1)Para hoyFresno en El Paso6:05 pm, Southwest University ParkRadio: KROD 600 AM

