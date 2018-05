Infierno o Gloria...

Toluca, Edomex— Hernán Cristante y Roberto Dante Siboldi tienen una cita con la historia, y uno de los dos conocerá la gloria por primera vez.Tras casi dos años en el puesto, el estratega del Toluca, un ídolo de la afición por lo que hizo en la cancha, intentará hoy lo que nadie ha podido: convertirse en el primer campeón de los Diablos Rojos como jugador y como técnico.Pese a ello, el argentino aseguró en entrevista con CANCHA que su principal motivación es el éxito colectivo y no el individual.“No es algo que me saque del foco, el ser el primero. Me gusta hacer las cosas bien, me gusta hacerlas de forma profesional, me gusta aprender, me gusta seguir superándome, entonces esto es parte de lo que se viene haciendo, es una consecuencia de”, explicó Cristante.“Si se da, qué bueno, me voy a sentir obviamente muy feliz, si no se da, igualmente voy a estar feliz porque lo que se hizo es excelente. Y las estadísticas son para que después venga alguien y las rompa también, entonces no es algo especial, el objetivo es tratar de coronarse”.Otros 7 ya lo intentaron sin éxito: José Luis “Ruso” Estrada y José Valtonrá, bicampeones en 1966-67 y 1967-68; Roberto Matosas, Moisés Figueroa, Eduardo Ramos y Héctor Hugo Eugui, quienes se coronaron en la 1974-75, y José Cardozo, quien levantó 4 títulos de Liga en Torneos Cortos.“Dejar de lado rachas, dejar de lado números, dejar de lado cosas que se ven, que son tangibles, pero que el día del partido no juegan. La experiencia juega un papel importante, tenemos algunos jugadores que han pasado por ahí y nada”, agregó el DT escarlata.Sólo que mientras Cristante está a un paso de una cifra única, Siboldi buscará ser campeón por primera vez en México, pues como jugador nunca consiguió alzar el trofeo de la Liga mexicana, pese a jugar en Atlas, Cruz Azul, Puebla y Tigres.Lo más que alcanzó el ex arquero uruguayo fueron 2 títulos con los felinos en la entonces Primera A.Eso sí, los nervios están a tope para los 2, pero Cristante intenta contagiar a sus dirigidos lo que es estar a la puerta de un título, pues como jugador disputó 7 Finales, de las que ganó 5.“Trato de transmitirles esa tranquilidad y ese disfrutar del juego porque es la parte más difícil”, explicó.Sea Cristante o Siboldi, esta noche cualquiera hará historia en su vida y en el club.HOY POR TVToluca vs SantosIda: 1-26:00 p.m.TV Azteca y TelevisaEstadio: Nemesio DiezEL DATO...2 VECEShan chocado Guerreros y Diablos Rojos en una final de Liga. Toluca ganó ambas10 TORNEOSen fila, incluido el actual, en los que se corona un técnico extranjero11 FINALESsuma Toluca y Santos 10. Son los dos clubes con más contiendas decisivas por la corona en torneos cortos