Él mismo considera que llegó un poco tarde a la práctica del boliche, pues lo hizo a los 17 años de edad, sin embargo la dedicación, la constancia y una curva que le salía de manera natural, le permitieron acumular una serie de triunfos durante 30 años que hoy serán coronados con la cereza del pastel, cuando sea entronizado en el Salón de la Fama del Boliche de El Paso.Este logro resalta más para Roberto de la O, debido a que será el primer mexicano en ser inmortalizado en las 29 generaciones que tiene dicho recinto.‘Tengo 30 años jugando boliche. Empecé a los 17 años y durante estos 30 años he tirado 31 juegos de 300, he tirado 10 series de 800, que son los topes que hay en el boliche. En México he sido campeón nacional en parejas, en ternas, lo único que no me tocó fue individual, pero todavía hay chanza, dijo el también odontólogo egresado de la UACJ. ‘En Estados Unidos he jugado nacionales en Albuquerque, en Nueva York y en Houston’.Mencionó que en El Paso hay unos torneos binacionales de la amistad y los ha ganado 14 veces en los 30 años que lleva. ‘He perdido como seis, siete finales. Pero lo importante de todo esto es que en todos los torneos estoy entre los finalistas o entre los ocho primeros, y ahí ya es un sorteo como tipo la liguilla del futbol, cualquiera puede quedar campeón’.En uno de esos torneos de la amitad terminó con un promedio de 252, es decir, que los diez juegos los terminó arriba de 250.Sus inicios en el boliche fueron en el desaparecido Bol de las Américas, que se llegó a convertir en su casa y su primer equipo fue Piratas de Ciudad Juárez.‘Jugaba beisbol y un día me lastimé los ligamentos del tobillo izquierdo y en el tiempo que dejé de jugar beisbol un doctor, amigo de nosotros, me dijo que me pusiera a jugar boliche con mi papá y esa fue la forma en que llegué al boliche’.Por diversos motivos el equipo Piratas se deshizo y fue entonces que lo invitaron a jugar a El Paso, donde hasta la fecha juega, así como también en el Strikers de Juárez.-¿Ya te cayó el veinte de que vas a ser inmortalizado?‘No, la verdad no. Yo lo sigo viendo igual, pues sigo jugando. Casi siempre decimos Salón de la Fama ya está retirado. Gracias a Dios sigo jugando y espero seguir haciendo cosas bien, sumándole títulos a los que tengo’.‘Yo siempre le he dado gracias a un amigo muy personal, Paco Delgado. Cuando empecé a jugar boliche tiraba de contraria. Es más fácil para todo mundo por el peso de la pelota, que te lo vence y en vez de que agarre la curva hacia el lado derecho, pues agarra contraria. Y él fue el que me quitó esa maña, al momento que me quitó esa maña automáticamente empecé a agarrar una curva pero grande, que todo mundo se pone a quererlo hacer y no sale, y a mí me salió algo medio natural’.-¿Qué sientes de saber que vas a ser entronizado?‘La verdad muy padre. Sabes que tiene mucho que ver también la forma como te llevas con las personas. Gracias a Dios, mi educación, mi forma de ser, no me meto en problemas con nadie, a todo mundo saludo, así es que yo pienso que también eso tiene algo que ver’.‘Pero se siente la verdad muy padre. Son muestras de cariño de muchas personas, lo subí al Facebook y de que lo subí más de 250 que me mandaron mensajes de felicitaciones’.-¿Cómo te dijeron que ibas a ser entronizado?‘Fue al muy chistoso. Mi hijo está estudiando en California y vino a visitarnos, y me dijo que iba a ir a jugar un torneo a Las Cruces y me invitó a que fuera a verlo. Cuando llego allá, lo estoy viendo jugar y llegan dos tres gentes a felicitarme, pero no me dijeron por qué. Nomás llegaban y me felicitaban y yo pues gracias. Y hasta como las 5 de la tarde me llamó el presidente del Salón de la Fama para decirme que no me habían avisado antes porque no tenían mi teléfono, no hallaban cómo, pero me querían decir eso, y fue cuando entendí por qué venían las felicitaciones’.Conózcalo:Nombre: Roberto de la ODeporte: BolicheFecha de nac.: 4 de agosto de 1970Lugar de nac.: Cd. JuárezEdad: 47 añosProfesión: Odontólogo (UACJ)Logro: Será entronizadohoy en el Salón de la Fama del Boliche de El Paso