Ciudad de México- La Selección Mexicana de futbol contará con jugadores de élite, campeones en las Ligas, Copas o torneos de relevancia en el mundo futbolístico, por lo que se perfilan a llegar a Rusia con los ánimos hasta el cielo.En la prelista de 28 que presentó Juan Carlos Osorio previo a la próxima Copa del Mundo, figuran siete elementos que levantaron un trofeo en este año futbolístico, además de dos que aún pueden coronarse este domingo.Te presentamos a los futbolistas mexicanos que integran al Tricolor y que se coronaron en esta temporada, en alguno de los torneos que pelearon con sus clubes.Los futbolistas del Eintracht Frankfurt firmaron una buena temporada con la obtención de la Copa de Alemania, después de ganarle en la final ni más ni menos que al Bayern Múnich, campeón de la Bundesliga.En una temporada marcada por las lesiones, ambos elementos convencieron a Niko Kovac de formar parte de la alineación titular en partidos importantes de las competencias locales.Salcedo incluso se repuso de una indisciplina y habló en la cancha, lo que le valió ser considerado entre la terna a los mejores defensas centrales de la Liga germana.Lo único que dejará instatisfechos a los elementos aztecas será no haber podido meter a su club a la Europa League.Después de cuatro años con el Benfica como campeón, el Porto volvió a probar las mieles de la gloria en la Primeira Liga, con un bastión en medio campo como Herrera, un hábil elemento de la calidad de ‘Tecatito’ y una intermitente pero eficaz intervención de Reyes en la zaga.Los Dragones dejaron ir puntos en la recta final de la competencia, pero en el duelo directo contra el acérrimo rival, un gol de Herrera le dio la victoria a los blanquiazules, que los separó de nuevo en la cima y de ahí no se movieron más. El futbolista surgido del Pachuca fue capitán del equipo durante gran parte de la campaña.Los rubros que quedaron pendientes este año fueron no llegar a la final de la Copa de Portugal y el de la Champions League, en la que fueron eliminados en octavos de final contra el Liverpool.Fue pieza fundamental en la obtención de la Concachampions con Chivas. Pese a tener problemas con la directiva desde inicio del semestre, Alanís se concentró en el equipo y fue vital para el planteamiento de Matías Almeyda.Aunque en Liga el Guadalajara pasó penurias, en Concachampions superó al Toronto FC con el defensa mexicano como líder de la defensa junto a Carlos Salcido, ante la suspensión que enfrentó Jair Pereira en la recta final del torneo.Alanís se fue al Getafe tras un acuerdo con el Guadalajara. Ahora entrena con el equipo de Osorio como elemento a ser tomado en cuenta, sobre todo ante la lesión que presenta Néstor Araujo y Diego Reyes.El caso más sobresaliente de todos. En su primer año en Europa, el canterano del Pachuca se apoderó de la titularidad con el PSV Eindhoven desde que llegó. Con el paso de los partidos siguió demostrando su calidad y eso lo puso entre los goleadores de la Liga de Holanda con 17 dianas.El 'Chucky' fue clave para que el conjunto ‘granjero’ se llevara la Eredivisie, aunque al equipo le quedó el trago amargo de no jugar torneos europeos, al quedar fuera en las rondas previas de la Champions League.Ahora su nombre suena en la intimidad de clubes importantes de Europa, a los que podría llegar en el próximo mercado de verano, sin embargo, su valía también la deberá demostrar con la Selección Mexicana en el Mundial de Rusia.Con un asterisco, el aquero mexicano se hizo de un título en Europa. Ochoa y el Standard de Lieja se consagraron en la Croky Cop, tras imponerse 1-0 al Genk en la final.Sin embargo, el guardameta tapatío no formó parte de la alineación en ese encuentro y en la mayoría de los partidos de la Copa, por lo que el título pudo saberle menos al mexicano.Pese a ello, el portero de 32 años llegará a Rusia 2018 con una celebración en este año.Ambos futbolistas tienen la oportunidad de convertirse en campeones este domingo, cuando Toluca y Santos decidan al campeón del Clausura 2018.Por parte de Toluca, ‘Tala’ se repuso de una lesión en la rodilla que lo puso a tambalear en los planes de Juan Carlos Osorio, pero el arquero se repuso y ahora jugará otra final con los Diablos Rojos, en busca de llegar al Mundial con el título de la Liga MX.El mismo caso es para Araujo, sólo que se ve complicado que actúe en la final de vuelta tras perderse la liguilla por una lesión en la rodilla, la cual también lo aleja cada vez más de jugar el Mundial con el Tricolor.

