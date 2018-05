Disputan supremacía

En la Conferencia Norte de la Liga Estatal de Futbol Americano de Chihuahua (LEFACH), categoría Juvenil Menor, se busca campeón.Hoy, a las 17:00 horas, en el Campo Don Guillermo ‘Chucus’ Olascoaga, el invicto Club Titanes (6-0) y los Guerreros del Colegio de Bachilleres Juárez, disputarán la final por el campeonato, una batalla entre el número uno y dos en el grupo.La escuadra de Titanes a cargo del entrenador en jefe Alonso Martínez, finalizó la campaña regular el fin de semana anterior con un triunfo por 12 puntos contra seis sobre los Jaguares del CBTIS 128.Como el marcador lo indica, el partido en el que las defensivas lucieron y no permitieron puntos hasta la segunda mitad del choque, resultó muy reñido.El revés fue el cuarto para los de negro y amarillo, quienes con foja de 2-4 en la campaña, quedaron fuera de los playoffs, no podrán defender su bicampeonato estatal en la categoría, por lo que habrá nuevo monarca.A su vez, los sublíderes Guerreros Cobach, quienes tienen en las laterales al entrenador Guillermo Huerta, no vieron actividad la semana pasada, pero hace quince días doblegaron 21 puntos a 12, a los Jaguares.“Sabemos que el Cobach es un equipo con muchos ‘chavos’ y muy fuertes. Nos preparamos toda esta semana para jugar contra ellos y estar también en la mejor forma posible para poder estar a la altura del juego”, expuso Martínez.Expresó que los jugadores de su equipo deberán ser muy inteligentes durante los cuatro períodos del partido.“No prestarles el balón, no pérdidas de balón, bien seguros los ‘chavos’, bien concentrados en lo que hemos entrenado toda la semana”, apuntó.Sin conocer la derrota hasta ahora, el head coach deseó que Club Titanes continúe por este camino.“Afortunadamente hemos ganado todos los juegos y esperamos seguir así para poder llegar a la final estatal y ya en playoffs, los récords quedan de más, cada partido y cada jugada se tiene que jugar”, afirmó.El vencedor entre Titanes y Guerreros irá por el título estatal contra el campeón de la Conferencia Sur, Broncos de Chihuahua o Aztecas de Aldama.TOME EN CUENTAClub Titanesvs Guerreros COBACH JuárezFinal Conferencia Norte. Liga Estatal de Futbol Americano. Categoría Juvenil MenorCUÁNDO: Hoy. Domingo 20 mayo. 17:00 horasDÓNDE: Campo Don Guillermo ‘Chucus’ Olascoaga

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.