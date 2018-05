Tropiezan Indios en Ojinaga

Por segunda noche consecutiva, el pitcheo de Indios de Ciudad Juárez cumplió otro mal desempeño, el ataque teporaca no funcionó, conectó sólo siete imparables, factores que se combinaron en el revés indígena por pizarra de cuatro carreras a una ante los Soles de Ojinaga.Así, la serie uno del Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza ‘Roberto Cadena Velázquez’, se empató a un triunfo por bando.Los Soles le hicieron una carrera al abridor Servando López en el segundo inning y amarraron la victoria con un rallie de tres anotaciones, en el cuarto.Abajo 4-0 en el score, los Indios no pudieron timbrar en la parte alta de la sexta entrada.Oscar Aragonez fue dominado por el abridor Rito Méndez, Óscar Sigala dio sencillo y Eudor García conectó doble.Con un out, Sigala anclado en la tercera colchoneta y García en segunda, Méndez dejó el partido y fue relevado por el ex Indio, Germán Catarino.El bateador designado José Torres rodó a la antesala y Sigala fue tomado en tira y tira entre tercera y home para el segundo mateCatarino enfrentó a Omar Gómez, quien pegó un profundo elevado al jardín central y los Indios se fueron en blanco.En el séptimo inning, después que Catarino dominó a José Hernández y a Adrián García, el novato Diego Ramírez anotó y produjo la única rayita en el juego para la tribu luego de un batazo al jardín izquierdo y de que estrelló la pelota contra la barda.Ramírez voló por los senderos y llegó quieto a la goma con la carrera para un jonrón de campo que le rompió la blanqueada a los Soles y acortó la desventaja teporaca a tres rayitas.La entrada cayó con un ponche del juarense Catarino a Miguel Rodríguez.En la parte baja del episodio de la suerte, con un out, los Soles llenaron la casa, pero López retiró con rodados a la inicial y a la intermedia a los bateadores emergentes Enrique Figueroa y Uriel Barrientos y salió del hoyo.López Serrano, quien lanzó siete entradas completas fue relevado en la apertura de la octava entrada por Luis Enrique ‘Blackie’ Rodríguez, quien paso apuros, pero no aceptó carreras.En el noveno episodio, en su último turno al bat, los Indios abrieron con sencillo de J. Torres, inatrapable que marcó la salida del juego de Catarino.José Domínguez vino al relevo, dominó a Gómez con elevado al jardín y los dos últimos outs cayeron en grandes jugadas a la defensiva de los Soles.El número 26 fue un engarce del jardinero central Aldhayr Alvarado quien le robó un extrabase al bateador emergente Julio Méndez y, el 27 llegó en otro atrapadón, ahora del antesalista Marco Patiño, quien se colgó de una poderosa línea que salió del bat de Ricardo Torres y así se escribió la historia adversa para la tribu.La victoria fue para el abridor Méndez, quien le ganó la batalla a López en la lomita de los disparos.El pitcher guanajuatense, quien aceptó once hits, permitió cuatro anotaciones y recetó seis ponches, cargó con el revés.Con la serie empatada a un juego por bando, hoy, a las 19:30 horas, en el Estadio José García Mendoza se disputará el tercero y último duelo de la batalla entre novenas fronterizas que determinará al ganador de la misma.

