Toronto.- Chad Pinder disparó el primer grand slam de su carrera y los Atléticos de Oakland revirtieron un déficit de cuatro carreras al anotar cinco veces en el octavo inning para vencer ayer 5-4 a los Azulejos de Toronto.Los A’s han dado jonrones en todos los nueve juegos de su actual gira fuera de casa, un total de 18. Su marca es de 6-3, con un partido por disputar.Toronto fabricó todas sus carreras en el quinto mediante un jonrón de dos carreras de Gio Urshela, el doble remolcador de Yangervis Solarte y el elevado de sacrificio de Kevin Pillar.El puertorriqueño Emilio Pagán (1-0) cubrió dos innings para llevarse la victoria.Por los Azulejos, el dominicano Teoscar Hernández de 5-0. El colombiano Giovany Urshela de 3-1, una anotada y dos impulsadas. El cubano Kendrys Morales de 4-1. El venezolano Yangervis Solarte de 5-2, una remolcada.Dodgers 4, Nacionales 1Washington.- Ross Stripling logró la mejor cifra de su carrera, al recetar nueve ponches en seis entradas, Max Muncy contribuyó con un par de remolcadas, y los Dodgers de Los Angeles vencieron 4-1 a los Nacionales de Washington, en el primer duelo de una doble cartelera.Los Nacionales se llevaron otra noticia mala en la jornada: Howie Kendrick sufrió una caída aparatosa luego de atrapar un elevado de sacrificio de Muncy en el jardín derecho, durante el octavo inning. Kendrick, líder de Washington con un promedio de .303, no podía apoyar la pierna derecha y fue retirado del terreno en un carrito.Stripling (1-1) repartió tres ponches en el primer episodio y abanicó a sus últimos cinco adversarios. En ambas rachas ponchó a Bryce Harper, para cumplir con su mejor y más prolongada salida, de las cuatro que ha cumplido en esta temporada.Toleró una carrera y cuatro hits, sin otorgar boletos.Stripling hizo 11 apariciones como relevista, en las que permitió una carrera a lo largo de 15 innings y un tercio, antes de mudarse a la rotación de abridores.Cachorros 4, Rojos 5Cincinnati.- Billy Hamilton recibió una base por bolas con las bases llenas y sin outs en la undécima entrada y los Rojos de Cincinnati superaron 5-4 a los Cachorros de Chicago, en el primer encuentro de una doble tanda.Las bancas se vaciaron en el séptimo inning cuando el puertorriqueño Javier Báez se hizo de palabras con el relevista de los Rojos Amir Garrett luego de poncharse para concluir la entrada. Pero el altercado no pasó a mayores.Los Rojos superaron a un equipo de Chicago que remontó en tres ocasiones para empatar el juego. Ian Happ pegó jonrón, triple y doblete para los Cachorros, quienes atrajeron a una gran cantidad de fanáticos al Great American Ball Park.Cincinnati llenó las almohadillas en la entrada 11 ante el relevista Justin Wilson (1-1) debido a que caminó a Scott Schebler, recibió un sencillo de Tucker Barnhart y entregó otro boleto a Adam Duvall. Los Cachorros recurrieron a poner cinco jugadores en el cuadro con el velocista Hamilton al bate, pero negoció un pasaporte en cinco pitcheos.En calidad de relevista Dylan Floro (1-0) consiguió la primera victoria de su carrera con dos entradas de labor.Filis 7, Cardenales 6San Luis.- Odúbel Herrera disparó un jonrón y Jorge Alfaro remolcó la carrera de la ventaja para que los Filis de Filadelfia superaran 7-6 a los Cardenales de San Luis.El colombiano Alfaro fue excluido de la alineación de inicio, por una dolencia de rodilla que lo obligó a abandonar el encuentro del viernes. Ingresó como bateador emergente por Andrew Knapp en el octavo episodio y bateó un sencillo por el centro del diamante, para empujar a Scott Kingery.Greg Holland (0-2) permitió dos carreras y sacó sólo dos outs.Herrera extendió a 45 su racha de partidos consecutivos en los que se ha embasado, merced a su vuelacerca en el tercer inning.Rockies 4, Gigantes 9San Francisco.- Brandon Crawford sumó tres imparables y remolcó tres carreras por los Gigantes de San Francisco, que derrotaron a los Rockies de Colorado por 9-4 para erradicar una racha de tres derrotas seguidas.Crawford se embasó con un batazo corto en el segundo capítulo, pegó un doblete remolcador de dos carreras en la tercera entrada y conectó un cuadrangular en el sexto, por detrás del sencillo de Evan Longoria para abrir ese capítulo.El palo de cuatro esquinas ante el relevista Chris Rusin fue su cuarto en la presente temporada y elevó a .449 (31 hits en 69 turnos) su promedio de bateo en el mes de mayo.Los Gigantes habían estado supeditados a un pobre ataque, al promediar tres o menos carreras en ocho de sus 12 previos encuentros, y perdieron cada uno de esos ocho, pero despertaron y Andrew McCutchen aportó dos dobletes, un sencillo y empujó dos carreras.Indios 5, Astros 4Houston.- Corey Kluber ponchó a 10, Michael Brantley y el brasileño Yan Gomes aportaron sendos bambinazos, y los Indios de Cleveland superaron 5-4 a los Astros de Houston.Kluber, el último galardonado con el Cy Young en la Liga Americana, cumplió su 22da apertura seguida sin permitir más de tres carreras limpias, con lo que rompió un récord de la franquicia impuesto por Sonny Siebert en 1965.Durante siete innings, Kluber (7-2) permitió dos carreras –producidas por el octavo jonrón del boricua Carlos Correa en el sexto. Aceptó además siete hits y no regaló boletos.Kluber dominó a los campeones vigentes de la Serie Mundial en los primeros cuatro innings. Durante ese tramo, recetó ocho ponches.Alex Bregman redujo la diferencia a 5-3 con un vuelacerca solitario en la octava entrada, por Houston.

