Baltimore—Sobre otra pista lodosa y en medio de una densa neblina, Justify conquistó ayer la carrera de Preakness Stakes y se mantuvo en posibilidades de ganar la Triple Corona del hipismo estadounidense.También con ello, siguió latente la oportunidad para el entrenador Bob Baffert, quien podría hacerse de la Triple Corona por segunda ocasión en cuatro años.El potro, favorito por 2-5, tomó la punta al salir del arrancadero, pero libró una cerrada competencia con varios rivales, sobre una pista fangosa, similar a la que recorrió para imponerse en el Derby de Kentucky. Esta vez, hubo además una niebla que impidió a los espectadores atestiguar lo que ocurría en la recta del fondo.Cuando los caballos emergieron de la niebla en la última curva, Justify marchaba en la punta. Mejoró a un récord de 5-0 y disputará Belmont Stakes el 9 de junio, en busca de hacer lo que American Pharoah hizo por Baffert en 2015.“Por ahora no puedo ver por qué no lo puede conseguir”, manifestó confiado el entrenador.Pese a que Justify se mantuvo invicto, el triunfo en Preakness no fue tan fácil. Good Magic fue el más cercano perseguidor de Justify desde la largada.“Uno podía pronosticar que habría una lucha durante toda la carrera”, indicó Baffert. “Es un gran caballo a la hora de soportar la presión y de seguir corriendo”.Ambos caballos intercambiaron la punta durante la carrera de una milla y 3/16.Y mientras Baffert rezaba en el hipódromo de Pimlico, Justify se impuso por medio cuerpo a Bravazo, que rebasó a Tenfold para quedarse con el segundo puesto, mientras que Good Magic se rezagó al final y terminó cuarto.“No fue un buen recorrido”, lamentó Chad Brown, el entrenador de Good Magic. “Me habría gustado ver un escenario diferente, tal vez en el que hubiéramos aminorado un poco el ritmo y no estuviéramos presionados por el carril interior y junto a la valla todo el tiempo. Fue decepcionante”.Justify no pareció resentir los efectos de un golpe en una pata, un problema que se descubrió después del Derby y al que Baffert restó importancia en días recientes.Tenía razón. Justify dio más evidencias de que tiene las cualidades de American Pharoah, con el que su entrenador lo ha comparado a menudo.El jockey Mike Smith ganó en Preakness apenas por segunda ocasión en 17 intentos, 25 años después de que lo consiguió montando a Prairie Bayou.Justify es el caballo 36 que gana el Derby de Kentucky y el Preakness.“Estoy muy contento de que hayamos hecho esto”, manifestó Baffert. “Él va a tener que entrenar muy bien de verdad”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.