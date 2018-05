Ve softbol acción en Olimpiada

Tres selecciones de Chihuahua comienzan, a partir de hoy, su intervención en la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil de softbol, que tiene su sede en la capital del estado. En las tres categorías Ciudad Juárez tendrá representación.Diecisiete jugadoras fronterizas son parte de alguna de las dos escuadras femenil, en categoría sub 16 y sub 19.Chihuahua también tendrá representación con el equipo de la categoría sub 19 varonil.La justa nacional se llevará a cabo del domingo 20 al miércoles 23 de mayo, y se jugará en las instalaciones de la Unidad Deportiva ‘Marcos Valdés Bugarini’ y en el Estadio ‘Luis Fuentes Molinar’, de la ciudad de Chihuahua.En la rama femenil intervendrán 27 equipos, en igual número de entidades deportivas, con un total de 288 softbolistas; en la rama varonil participarán 144 peloteros.Por Ciudad Juárez fueron 17 las jugadoras convocadas en ambas categorías. En la selección Juvenil Mayor sub 19 fueron llamadas siete peloteras, mientras que para el equipo de la categoría Juvenil Menor se convocó a 10 softbolistas.Las juarenses convocadas de la categoría mayor son: Mónica Jacobo, Jennifer Huerta, Abril Holguín, Lesly Vanessa Ramírez, Nayeli Sandoval, Daniela Ruelas y Sandra GarcíaReportaron con la preselección menor, Karla Gurrola, Andrea Mares, Ana Machado, Guadalupe Méndez, Sofía Pérez, Michelle Aguilar, América Rubio, Galilea Molina, Marisol Quezada y Daniela Díaz.Además de estas 17 peloteras, también fueron llamados dos jugadores. Los únicos fronterizos convocados son Luis Porras y Gabriel Licón.En la Olimpiada Estatal, la Región 1 en femenil, que pertenece a Ciudad Juárez, y la Región 7 de Delicias, en varonil, se coronaron y ganaron el derecho de ser la base de las selecciones.Por segundo año consecutivo el equipo de las Inditas de Juárez se erigió como monarca de la justa estatal, que se celebró en la ciudad de Cuauhtémoc.En la tierra de las manzanas, la selección fronteriza de la categoría Juvenil Mayor logró la obtención del pentacampeonato.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.