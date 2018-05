Vuelven Chihuahuas a la senda del triunfo

Con la casa llena, pero a un strike de que terminara el juego, el dominicano Diego Gorís pegó una línea hacia el jardín central que impulsó a Auston Bounfield y Luis Urías con las carreras del empate y del gane, respectivamente, y los Chihuahuas dejaron tendidos en el terreno a los Grizzlies de Fresno, al vencerlos anoche 8 carreras a 7 en el Southwest University Park.Con la victoria, la novena paseña evitó sumar tres derrotas de manera consecutiva y volvió a poner su porcentaje en .500, con 21 ganados y 21 perdidos, misma marca que tienen los Isótopos de Albuquerque en la División Pacífico Sur. Los dos equipos están tres juegos debajo del líder Salt Lake (24-18), que anoche perdió con Sacramento 7-3.En la parte alta de la décima entrada, los Grizzlies anotaron una carrera, lo que obligaba a los Chihuahuas a por lo menos lograr el empate en el cierre del episodio.Auston Bousfield inició el inning en la segunda base, como lo marca la nueva regla, y el mexicano abrió con una línea de hit hacia el jardinero, sin embargo Bousfield al darse cuenta de que no llegaría a home, alcanzó a regresar y quedar quieto en la tercera.Brett Nicholas se ponchó, luego Hunter Renfroe recibió base por bola intencional y la casa se llenó. Fue el turno de Shane Peterson que también se ponchó abanicando y con dos outs todo quedaba en el bat de Gorís, que rápidamente se puso en cuenta de 0-2, pero luego de una bola y un foul, mandó la pelota hacia el centro de los jardines para que Bounsfield y Urías llegaran sin problemas al home.Fue en la segunda entrada que los Grizzlies inauguraron el marcador en un error del primera base Allen Craig, que permitió que J.D. Davis llegara a la registradora.La feria de jonrones empezó en el mismo segundo inning cuando Shane Peterson la puso del otro lado por tercera vez en el año, llevándose por delante a Hunter Renfroe. Luego Diego Gorís también pegó un palo de vuelta entera, pero solitario, y los Chihuahuas se fueron arriba 3-1.Los Grizzlies respondieron de manera salvaje en el tercer episodio con un rally de cuatro carreras, gracias a dos jonrones. El primero de dos carreras por parte de Jake Marisnick, el segundo solitario de Tyler White, y después AJ Reed anotó en una rola al jardín izquierdo de Jon Kemmer.Allen Craig acercó a los paseños a una del empate en el cuarto inning, con un elevado de hit al izquierdo con el que impulsó a Shane Peterson a home. Pero Kemmer pegó hit productor y los Grizzlies retomaron una ventaja de dos carreras en el sexto episodio.En la parte baja de ese inning, Gorís pegó una rola al derecho que mandó a Renfroe a la registradora, y en la parte baja de la novena entrada, Allen Craig pegó su cuarto doble del año, impulsando a Gorís al home con la carrera del empate que obligó a los extra innings.Fresno 6, El Paso 5123 456 789 10 C H EFresno 014 001 000 1 7 8 3El Paso 030 101 001 2 8 11 1PG:Castillo (1-0), PP: Boshers (2-1)Para hoyFresno en El Paso7:05 pm, Southwest University ParkRadio: KROD 600 AM

