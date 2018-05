París, Francia— Michel Platini aceptó que la final de Francia 1998 había sido calculada para que Brasil y el anfitrión se pelearan por el título... Rápidamente Joseph Blatter salió a contradecirlo.El exmandamás de la UEFA y exfutbolista de los Bleus declaró para un programa de radio francés que en la preparación de la Copa del Mundo de hace 20 años se procuró que la vigente campeona, la canarinha, y el cuadro de casa no se vieran las caras antes del encuentro definitivo, que le dio a los galos su primer y único título mundial.“Cuando confeccionamos el calendario, hicimos una triquiñuela. No nos íbamos a molestar durante seis años en preparar una Copa del Mundo como para no hacer pequeñas travesuras. ¿Crees que los demás no lo hicieron?, expresó Platini, quien presidió el comité organizador durante varios años, a la radio France Bleu.Campeones del torneo de 1994, el seleccionado brasileño era el máximo preclasificado previo al sorteo y quedó asignado en el Grupo A. Francia pasó al Grupo C. El cuadro sudamericano dejó en el camino en la Segunda Ronda a Chile, Dinamarca y Holanda para instalarse en la final que perdió con los galos 3-0, que a su vez tuvieron que pasar por Paraguay, Italia y Croacia.Por su parte, el ex presidente de la FIFA, Joseph Blatter, quien como miembro del órgano rector del futbol mundial, aseguró que el sistema era repetido en justas mundiales pues es común que se dejara abierta la posibilidad de un juego definitivo entre el campeón defensor y el país organizador.“Estoy bien sorprendido que Platini salga a decir esto. Esto no fue ningún ‘magouille’ (trampa). No hay nada extraño. Es absolutamente normal”, confesó el suizo, horas después de que el francés hablara sobre la final soñada.