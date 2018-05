Expone título

Oxon Hill, Maryland— Gary Russell Jr. hará lo que es apenas la tercera defensa de su título de peso pluma del CMB en 25 meses contra el invicto contendiente Joseph Díaz hoy por la noche.Gane o pierda, podría también ser la última defensa de Russell.Frustrado por no haber podido conseguir una pelea de unificación en las 126 libras, Russell dijo el jueves que considera subir hasta las 140 libras si llega a vencer a Díaz.Sin embargo, Russell se quedará en la categoría de peso pluma para enfrentar al ganador de otras dos próximas peleas de título. Lee Selby defenderá su cinturón de la FIB contra Josh Warrington también hoy en Inglaterra, y Leo Santa Cruz intentará retener su estatus de supercampeón de la AMB en una pelea por la revancha contra Abner Mares el 9 de junio.“No tengo una línea de tiempo en mi mente de cuánto quisiera esperar”, dijo Russell, quien promedia con menos de una pelea por año desde su primera victoria por el título en marzo del 2015. “La política es una locura. Pero me gustaría que la pelea fuera relativamente pronto. He estado intentando de conseguirla por los últimos tres años.”Primero tendrá que sobrevivir al contendiente obligatorio, Díaz, quien podría ser uno de los más difíciles de vencer para Russell desde su primera derrota profesional por decisión mayoritaria contra Vasyl Lomachenko por el entonces cinturón vacante de la OMB.Sin embargo, Russell no está aún dispuesto de darle ese crédito a Díaz.“Es muy difícil para mí responder a esa pregunta, y la razón es que nunca me preocupo tanto de mi oponente”, dijo Russell. “Creo que lo más importante es prepárame para ser mejor en mis habilidades… Creo tener la habilidad para hacer los ajustes necesarios, sin importar lo que mi oponente traiga consigo al ring”.Frente a frente‘Mr’ Apodo ‘Jo JO’EU País EU29 años edad 25 añosZurda Guardia Zurda5’ 4 1/2” Estatura 5’ 6”(1.64 m) (1.68 m)64” Alcance 64”(1.63 m) (1.63 m)28-1-0 Récord 26-0-0(KOs 17) (KOs 14)MGM National HarborOxon Hill, Maryland8:05 p.m. / Showtime

