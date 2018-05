Van siete a la caza de Justify

Baltimore— El gran objetivo de la mayoría de los competidores es impedir que el ganador del Derby de Kentucky se lleve también el premio Preakness.Este año pocos, sin embargo, se hacen ilusiones de poder evitar que Justify conquiste la segunda carrera de la Triple Corona y mantenga vivo el sueño de arrasar con las tres grandes pruebas del hipismo estadounidense.Justify llega a Pilmico con un aura de invencibilidad y es amplio favorito.El cuidador de Good Magic Chad Brown quedó impresionado por la forma en que Justify contuvo la arremetida de su caballo en el Derby."Corrió muy bien de principio a fin", dijo Brown. "Confío en que mi caballo hará una buena carrera, pero estoy consciente de lo duro que va a ser ganarle a un caballo como este".El consenso en Pimlico es que si Justify puede hacer su carrera, no hay quien lo pare y llegará al Belmont Stakes del 9 de junio con la posibilidad de darle otra Triple Corona a su cuidador Bob Baffert, que ya la ganó con American Pharoah en el 2015.Justify tendría que quedar muy retrasado para que otro caballo tenga posibilidades de ganarle."Es la esperanza de todos los demás", dijo Baffert.Justify ganó sus cuatro carreras por 21 cuerpos y medio en total. Y en Churchill Downs mostró otras dimensiones el 5 de mayo, ya que se impuso en una pista embarrada.En Baltimore llovió toda la semana y se espera más lluvia el sábado. Habrá que ver cómo responde un tobillo irritado que tiene Justify.Lo que más inquieta a Baffert es la partida."Quiero que salga bien y después, que sea lo que sea", manifestó el entrenador, que ganó las cuatro carreras que hizo en el Preakness con ejemplares que venían de triunfar en el Derby. "Las carreras hay que correrlas", agregó, dando a entender que no da nada por sentado.Justify largará desde el mismo séptimo casillero del que largó en el Derby, lo que es bueno para él, ya que no debería quedar encerrado en la partida. Está lejos del imprevisible Sporting Chance de D. Wayne Lukas y no quedará arrinconado por adentro."Es un caballo grande y supongo que Bob quiere que tenga la oportunidad de entrar en ritmo", expresó Elliot Walden, copropietario de Justify. "Es un poco más fácil si corre por afuera".Baffert dice que el golpe que tenía Justify en el talón izquierdo ya no le molesta. Si tiene una buena salida y no le molesta la pata, es poco probable que lo puedan frenar.La pista tiene mil 900 metros (una milla y 3/16).Si Justify tiene algún problema, Good Magic y Quip son los que asoman como los principales candidatos a aprovecharlo. Good Magic hizo una gran carrera en el Derby y terminó a dos cuerpos y medio."Tendremos alguna posibilidad si Justify se queda un poco", dijo Brown, aclarando que es poco probable que ello suceda en vista de que Justify tomó la punta en todas sus carreras.Lukas, quien ganó el Preakness seis veces, igual que Baffert, inscribió dos caballos, Bravazo y Sporting Chance, pero admite que Justify no tiene rivales. Su experiencia le dice que ningún caballo es invencible, pero señala que Justify lleva las de ganar."Va a ser muy difícil vencerlo. Si le vas a apostar al caballo más rápido y más fuerte, más vale que te vayas con él", expresó.

