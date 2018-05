Con escala en la frontera

La decisión de su papá de llevarlo ‘a la fuerza’ a jugar beisbol cuando apenas tenía seis años de edad, tiene ahora al mexicano Luis Urías jugando en el beisbol profesional de Triple-A con los Chihuahuas de El Paso y como el prospecto número tres de los Padres de San Diego, es decir, a un escalón de llegar a las Grandes Ligas.“Empecé a los seis años, la verdad me acuerdo que mi papá me llevó a fuerzas, no quería jugar, pero cuando me llevó me empezó a gustar y pues hasta ahorita me ha gustado, y creo que es un bonito deporte para jugar”, recordó el pelotero de 20 años de edad, nacido en Magdalena de Kino, Sonora.En poco más de un mes que lleva la presente temporada, Urías se ha convertido en uno de los consentidos de la afición, pero además se ha sentido muy a gusto en El Paso.“La verdad se siente como estar en casa. Me gusta mucho la comida de aquí, muchos restaurantes buenos, mucha comida mexicana y la gente muy amable, muchos mexicanos también, y la verdad me siento muy contento de estar aquí”.-¿Cómo es el día de Luis Urías cuando tiene juego?“Pues cuando estamos en casa me gusta descansar. Trato de tener mi desayuno y volver a dormir, pero pues normalmente hago eso, tratar de alimentarme bien. Normalmente llegamos a la 1:00 pm al campo. Si el juego es a las 6:00 o 7:00 estamos aquí desde la 1:00 y lo más que podamos trabajar para salir adelante”.El segunda base sonorense comentó que cuenta con amigos en la ciudad que lo han ayudado a conocer nuevos restaurantes y diferentes partes de la ciudad, pero como juegan todos los días trata de aprovechar al máximo cuando hay tiempo para salir, como cuando los partidos son al mediodía.-¿Has visitado Juárez?“No, todavía no. No he tenido tiempo, pero me gustaría”.Por ahora su familia no ha podido venir a verlo jugar en el Southwest University Park, pero ya lo hicieron cuando jugaron en Las Vegas, sin embargo, el próximo mes espera la visita de sus familiares para que lo apoyen en El Paso.-¿Cómo le hace Luis Urías para no aburrirse cuando tienen que jugar todos los días?“Pues la verdad siempre andar positivo, siempre tratar de comer bien, dormir bien creo que ayuda mucho a andar positivo. Es algo de todos los días, puede ser algo rutinario, pero pues tratar siempre estar positivo, platicar con los compañeros, reírnos de nuevas cosas”.-¿Qué significa para ti ser el prospecto número 3 de los Padres de San Diego?“Una motivación de seguir trabajando para poder llegar a las Grandes Ligas, que es todo lo que uno quiere, poder ayudar al equipo grande y pues cumplir las metas que uno tiene. Ganemos o perdamos yo quiero dar lo mejor de mí en el campo para poder ayudar al equipo y más que nada pues aprender que esto es un proceso y aprendiendo día a día”.Rod Barajas, manager de los Chihuahuas, mencionó que además de ser un jugador muy querido, Urías es alguien en quien se tienen altas expectativas.“Hace dos años vino conmigo para una serie en Salt Lake y pegó un jonrón. Sabemos que clase de jugador es, puede hacer muchas cosas con el bat, así es que la expectativa con él en la temporada es que sea un gran bateador, no es algo fácil, pero hasta ahora lo ha hecho bien”.Nombre: Luis Fernando UríasEquipo: Chihuahuas de El PasoPosición: Segunda baseLugar de nac.: Magdalena de Kino, SonoraFecha de nac.: 3 de junio de 1997Edad: 20 añosEstatura: 1.75 m, 5’9Peso: 84kg, 185 lbBatea/Lanza: Der./Der.Sus números con Chihuahuas(en el 2018*)Partidos: 35Turnos al bat: 130Carreras anotadas: 24Hits: 35Promedio: .269Bases totales: 52Dobles: 8Triples: 0Jonrones: 3Carreras impulsadas 12Bases por bolas: 27Bases por bolas intencionales: 0Ponches: 29Bases robadas: 1Pillado en intento de robo: 1(*)Sin contar el juego de ayer