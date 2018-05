En pleno declive

Concluida la disciplina de basquetbol, dentro de la Olimpiada Nacional 2018, que se llevó a cabo en la capital del estado, por segundo año consecutivo Chihuahua no pudo conquistar el metal dorado.Con la obtención de dos medallas, una plata y un bronce, la delegación chihuahuense facturó otra edición fuera del escalón más alto del podio, pese a que se pronosticaban mejores resultados por ser sede de este deporte.La selección femenil de la categoría sub 15 se conformó con la plata, al caer ante el representativo de Sinaloa. El equipo varonil de la categoría sub 17 se quedó con el bronce, tras vencer a Aguascalientes.Que Chihuahua albergara el desarrollo del deporte ráfaga no fue factor que redituara en una cosecha mucho más nutrida, ya que de 12 preseas que se repartieron (cuatro oros, cuatro platas y cuatro bronces) en las cuatro categorías (seis en cada rama), solo contabilizó el 16.6 por ciento.El año pasado, en Jalisco, el estado de Chihuahua obtuvo dos medallas de plata, la misma cantidad que este 2018, pero disputó dos finales.El oro más reciente que la delegación chihuahuense conquistó en esta disciplina se dio en 2016, en la Ciudad de México.En esa ocasión solo esa presea fue la que registró y lo hizo gracias a la selección 16-17 años femenil.Una edición antes, en Nuevo León, el estado de Chihuahua apareció en el medallero con un oro, una plata y dos bronces.En la más reciente década, su mejor cosecha de metales dorados la tuvo en 2012, en Guanajuato, al alcanzar tres primeros lugares.En lo que respecta a la cantidad, sin importar el color de las medallas, su mejor exposición la brindó en 2008, en Nuevo León, edición en la que sumó siete, entre ellas dos oros.Ese año el basquetbol se jugó en ocho categorías, cuatro por rama, y se repartieron 24 preseas; Chihuahua alcanzó el 29.1 por ciento de ese total de metales que estuvieron en juego.De 2008 a 2016, la llamada ‘División del Norte’ apareció en el podio con al menos un oro, inercia que se rompió en 2017 y que se mantuvo este 2018.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.