Presión infernal

Toluca, Edomex— Luis Quiñones, volante de los Diablos, afirmó que la altura y el ambiente del Estadio Nemesio Diez, que se ha vuelto una fortaleza, les ayudarán a remontar en la final contra Santos para alzarse con el título.“El equipo está mentalizado que de locales somos fuertes y que tenemos que entregarnos por completo y sacar esto adelante. La altura juega un factor importante también por el desgaste que se vivió ayer, ellos van a sufrir acá la presión y las ganas que nosotros vamos a imponer desde el primer minuto”, comentó a la llegada del equipo a Toluca.“El estadio de nosotros es un fortín, se ha hecho difícil para todos los equipos que han venido y nosotros en el campo de juego hacer lo de nosotros, tratar de anotar el gol lo más antes posible y que toda esa gente (la afición) meta el segundo gol”.El colombiano prometió que confirmarán por qué fueron el mejor equipo de la fase regular.“Más importante va a ser que nosotros demostremos otra vez el futbol que hicimos a lo largo del torneo, creo que a la larga es lo que nos va a dar la victoria y poder concretar las opciones de gol que tengamos, y la presión que ellos van a sentir acá en nuestro Estadio”, indicó.Quiñones la mandó un mensaje a Santos.“Para superarnos van a tener que trabajar muy bien, y van a tener que pasarnos por encima muy lejos”, dijo.En tanto, Leonel López se refirió a la agresión de la que fueron víctimas al término del partido en Torreón.“Pienso que es muy reprobable porque eso ya son cosas que no deben pasar en el futbol, la violencia no debe de pasar en ningún estadio. Aquí Toluca ha puesto el ejemplo, creo que la afición se comporta muy bien y es lamentable lo que pasó”, expresó.Saben Diablos remontarSi alguien conoce la fórmula para remontar en Liguilla, ese es el Diablo, pues lo ha logrado en cinco ocasiones en la historia de los torneos cortos, al cerrar en el Nemesio Diez.El Toluca necesita recuperar esa memoria si no quiere quedarse con las manos vacías en este Clausura 2018, tras perder la ida de la final 2-1 ante Santos, el jueves en el Estadio Corona.De hecho, el conjunto escarlata remontó en 2 ocasiones justamente en la serie por el título.Así lo hizo en el primer título que logró el club mexiquense desde que se disputan 2 competencias por año, pues en el Verano 1998 cayó 2-1 ante Necaxa en el Estadio Azteca, antes de reponerse en la vuelta 5-2 aunque con susto incluido.Repitió esa historia en el Apertura 2002, tras caer 1-0 ante Monarcas en Morelia, para hacerse de la gloria con goleada 4-1 en casa.Ya antes, los escarlatas tuvieron que sobreponerse a un 2-1 en la ida de semifinales ante Chivas, pero dejaron hundido al Rebaño con un 3-0 en la vuelta.Si bien todavía no era la Liguilla, cuatro años más tarde, el Toluca volvió a sus maldades para superar el repechaje, luego de perder 1-0 ante Jaguares, al que venció 2-0 como local.

