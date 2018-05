Reanudan rivalidad Novak y Nadal

Roma— Rafael Nadal y Novak Djokovic reanudarán su vieja rivalidad en las semifinales del Abierto de Italia, a las que avanzó también ayer la tricampeona María Sharapova.Nadal, que ganó siete veces este torneo, fue de menos a más y resistió el hostigamiento del público al doblegar 4-6, 6-1, 6-2 al local Fabio Fognini. Djokovic, que tiene cuatro títulos en Roma, también remontó un parcial adverso y derrotó a Kei Nishikori por 2-6, 6-1, 6-3.El español y el serbio se han medido 50 veces y Djokovic tiene ventaja de 26-24. Pero en canchas de arcilla como las que se emplean aquí, Nadal aventaja 13-7 a Djokovic.Además, no se enfrentan desde hace más de un año, cuando Nadal se impuso en las semifinales del Abierto de Madrid.“No he jugado demasiado en los últimos seis meses”, dijo Djokovic, que ha sufrido problemas en el codo derecho. “Necesito dormir bien y darlo todo mañana”.Nadal puede desbancar a Roger Federer en la cima del ranking si alza el trofeo en roma, algo que no consigue desde 2013. El suizo Federer se ha ausentado de la temporada sobre polvo de ladrillo, a fin de prepararse para Wimbledon, donde buscará extender su récord con la conquista de un 21er cetro del Grand Slam.En la otra parte del cuadro, el croata Marin Cilic se impuso al español Pablo Carreño Busta por 6-3, 6-3. Se medirá en semis al alemán Alexander Zverev (2do preclasificado), quien superó 6-4, 3-6, 6-3 al belga David Goffin.El público en Foro Itálico respaldó decididamente a Fognini, el número uno de Italia y Nadal pasó por apuros cuando su rival ganó cinco games seguidos para voltear un 4-1 adverso y llevarse el primer set.“Su tenis fue agresivo, de gran calidad, generando muchos winners y atacando temprano”, dijo el español.

