Warwick, Rhode Island— La casa en Rhode Island del cinco veces campeón mundial del boxeo, Vinny Paz, está a punto de ser subastada tras una ejecución hipotecaria.De acuerdo con una notificación legal, La casa de Paz en Warwick está programada a ser subastada el 30 de mayo. La propiedad tiene gravámenes federales y estatales pendientes.Paz dijo a WJAR-TV por medio de Twitter el miércoles: Todo está bien. No voy a hablar de mi casa. Todo está bien.El boxeador retirado de 55 años fue arrestado en dos ocasiones a principios de este año. Fue acusado de haber agredido a un amigo en febrero, y se declaró culpable en marzo de haber agredido a su novia.Paz es conocido por haberse recuperado de una fractura en su cuello que sufrió en un accidente automovilístico. Su historia fue llevada al cine en el 2016 con la película “Bleed for This” (Sacrificio de leyenda), estelarizada por Miles Teller.Sin mañana para Omar ChávezDurango— No hay mañana para el sinaloense Omar “Businessman” Chávez, quien está obligado no sólo a ganar sino también lucir para poder aspirar a una oportunidad de título mundial como lo ha venido expresando el sinaloense.“Businessman” Chávez (26-4-1, 24 KOs) y “Puro” Paz (21-7-1, 12 KOs) chocarán a 10 rounds en peso superwelter en la pelea estelar de la velada que montará Promociones Zanfer en el Palenque de la Feria Nacional de Durango en Durango.El sinaloense Omar Chávez y el argentino José Carlos Paz cumplieron con el requisito del pesaje y se declararon listos para salir victoriosos en su enfrentamiento de hoy en Durango.La ceremonia de pesaje se celebró sin contratiempos al mediodía de este viernes en la Plaza de Armas en la zona centro de la capital duranguense.

