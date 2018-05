Nuevos rivales

Baltimore— La mitad de los ocho caballos participantes en la carrera del Preakness aún no han experimentado la sensación de perseguir a Justify hasta la meta.Tal vez, uno de los nuevos competidores de la carrera que se llevará a cabo mañana podría encontrar la manera de dejar atrás al ganador del Derby de Kentucky.Quip, Sporting Chance, Diamond King y Tenfold no participaron en el Derby para enfocarse en la bolsa de 1.5 millones de dólares que ofrecerá el Preakness.Aunque la historia podría estar de su lado.Un nuevo competidor –un caballo que corre en una de las dos restantes carreras de la Triple Corona después de no participar en el Derby– ha ganado el Preakness en cuatro ocasiones desde el año 2000.Justo el año pasado, Cloud Computing pagó 13.40 dólares al derrotar a Always Dreaming, el ganador del Derby.“Los corredores del Derby han tenido una buena actuación al paso del tiempo”, insistió W. Elliott Walden, presidente y director general de las operaciones de carreras de WinStar Farm, que es el dueño de Justify y Quip.“¿Se debe a que son mejores caballos? Es muy posible que ése sea el caso. Son los mejores caballos de la cuadra y por eso es que corren en el Derby de Kentucky”.El mejor de los nuevos competidores de este año parecer ser Quip, quien ha logrado tres victorias y un segundo lugar en cinco carreras.“Realmente, es un buen caballo. Es veloz”, comentó Bob Baffert, el entrenador de Justify al referirse a Quip.Entrenado por Rodolphe Brisset y montado por Florent Geroux, el ganador de la Copa Clásica de Criadores del año pasado, Quip ganó el Derby de Tampa en marzo antes de llegar en segundo lugar en el Derby de Arkansas.Aunque está invicto, Justify volverá a correr después de tener sólo dos semanas de descanso –será el giro más rápido de su carrera– Quip llegará al Preakness después de un descanso prolongado.“Quip es un caballo que ha mostrado calidad y el más alto nivel”, comentó Walden.“Creemos que debió haber corrido en el Derby de Kentucky, pero queríamos darle la oportunidad de reponerse. Es un caballo delgado y creímos que tendría un mejor desempeño si descansaba cinco semanas”.Quip tuvo un par de victorias el año pasado antes de llegar en séptimo lugar en la Carrera Grado 2 Kentucky Jockey Club que se efectuó en Churchill Downs en el mes de noviembre.Aunque Quip –que es la tercera opción con momios de 12-1– este sábado competirá sólo con otros siete caballos.Dos de ellos serán ensillados por D. Wayne Lukas, el entrenador que es miembro del Salón de la Fama.Lukas volverá a competir con Bravazo, que llegó en sexto lugar en el Derby, junto con Sporting Chance.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.