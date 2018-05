Tapa Jaime Munguía bocas con sus puños

Ciudad de México— Sus puños se encargaron de taparle la boca a muchos detractores. Con 21 años de edad, Jaime Munguía se convirtió el fin de semana en el nuevo monarca superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).El tijuanense confesó que ni en su esquina se la creían. Munguía noqueó al estadounidense Sadam Ali, quien visitó cuatro veces la lona el sábado en la pelea estelar que televisó HBO desde Verona, Nueva York.Y es que el joven mexicano hace un mes había sido borrado del mapa por la Comisión Atlética del Estado de Nevada. Le negaron el permiso para ser el retador del kazajo Gennady Golovkin en la función del 5 de mayo. Iba a suplir a Saúl “Canelo” Álvarez, suspendido por dopaje.“Yo le digo a toda esa gente (que no creyó en mí) que no me pierdan de vista, y que muchas gracias por haberme dicho que no podía; pude gracias a ellos, me mentalicé y le eché muchas ganas, y les demostré que sí puedo, y vamos a demostrar que tenemos más cosas.“De la forma como acabó la pelea, pues la gente que me conoce, hasta mi esquina, no creía que lo tumbara tan rápido, todos estuvieron sorprendidos por la victoria”, expresó Munguía, quien llegó anoche a la Ciudad de México para atender compromisos promocionales.Apenas se acaba de coronar y el chamaco ya piensa en defender la corona, por lo que ya se puso a entrenar de nuevo. Se habla que podría regresar al ring en agosto para enfrentar a Liam Smith, el retador oficial, pleito que se realizaría de nuevo en Estados Unidos.Por lo pronto, Munguía dice que trabajará el doble para mantenerse en la cima, pues, además, ya es parte de la historia del boxeo mexicano al ser uno de los 15 púgiles más jóvenes en coronarse.“Yo estoy listo para cuando me digan, y yo ya hasta comencé a correr. Es un honor ser campeón tan joven, y por eso ahora más responsabilidad”, puntualizó.