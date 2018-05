No le alcanza al basquet de Chihuahua

Una medalla de plata y una de bronce fue la cosecha de Chihuahua en la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil de basquetbol que se celebró en la capital del estado.La selección femenil de la categoría sub 15, de la que fueron parte las juarenses Fernanda Moreno y Viviana López, se conformó con el metal de plata al caer ante el representativo de Sinaloa por 51-45.El equipo varonil de la categoría sub 17, en el que participó el jugador juarense Carlos Daniel Tarín, se quedó con la presea de bronce, tras vencer 63-50 a Aguascalientes.La única medalla de oro a la que aspiraba la delegación chihuahuense en la disciplina de basquetbol en la justa nacional se esfumó luego de la derrota de la escuadra femenil de la clase 2003-2004.Las Adelitas no lograron encontrar el aro en varios episodios del encuentro y en los minutos finales esa falta de tino les cobró factura.Las visitantes sacaron la mejor parte de un primer cuarto, donde ambas quintetas se mostraron erráticas, y pudieron tomar ventaja 12 por 6.Para el segundo período, la distancia en el tanteador continuó en favor de las sinaloenses, que sumaron 16 puntos a su causa para irse al descanso 28-18.El equipo chihuahuense intentó meterse de lleno al juego, pero no concretó y la diferencia en el marcador se convirtió en una lápida.Chihuahua avanzó por el oro, al imponerse en la semifinal 60-41 al conjunto de Nuevo León.Las Adelitas dominaron a una escuadra regia que entre los balones perdidos y fallas a la ofensiva no consiguieron organizarse para contener los ataques de las de morado y oro, que les dio ventaja abrumadora 34-13 al medio tiempo.

