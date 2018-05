Roles de futbol y beisbol locales

RIVERAS DEL BRAVOViernes 18 de mayo de 2018UNIDAD DEPORTIVA RIVERA LERMA Y R LORO6:20 Black Panter Vs Adidas Cancha # 17:00 Bayer Vs Sulivan Cancha # 17:40 Croacia Vs Jaguares Cancha # 1Sabado 19 de mayo de 2018MUDAS # 19:00 Chelsea Vs Mexiquense Juvenil Mayor9:40 Juventus Vs Chivas Juvenil Mayor10:40 F C Mdrid Vs Alemania Juvenil Mayor11:30 Paris Vs Boroni F C Juvenil MayorMUDAS # 29:00 Real Madrid Vs Barcelona Juvenil Mayor9:40 Gladiadoras Vs Black Panters Femenil10:40 Amazonas Vs Las Fenix Femenil11:30 Paris Vs Brasil Femenil12:20 Alemania Vs Bayer FemenilJunta Para Los Equipos De Campos Las Mudas Hora 10:20CANCHA # 11:00 Real Madrid Vs Los Pumitas Intermedia 06--071:40 Dpv Fot Vs Juventus Juvenil Mayor 02--032:20 F C Piedras Vs Brasil 8 Juvenil Mayor 02--033:00 Dpv Martinez Vs Halcones Infantil 08---093:40 Apaches Vs Paris Juvenil Mayor 02--03CANCHA # 21:00 Concordia Jr Vs Cortaza Intermedia 06--071:40 Atl Madrid Vs Cachorros Infantil 08---092:20 Gremio Vs Niupy Juvenil Mayor 02--033:00 Los Angeles Jr Vs Aguilitas Intermedia 06--073:40 Tigres Vs Tijuana Juvenil Mayor 02—03RIVERAS DEL BRAVO SOCCCER Y RAPIDODomingo 20 de mayo de 2018LAS MUDAS 19:00 Atlas Vs Abarrotes Aldo9:40 Dpv Real Vs Halcones10:30 Cachorros Vs Dpv Rosales11:30 Dpv J C Vs Hola VerdeLAS MUDAS 29:00 La Roma Vs Maverick10:00 Chapecuense Vs Abarrotes Aldo11:00 Dpv Toluca Vs Real BetisSANTA ELENA8:30 Guerreros Jr Vs Dpv Jimenez10:00 Dpv Morgado Vs Bayer11:30 Dpv Medina Vs Milan1:00 Furia Roja Vs Combinados2:30 Tigres Vs FranciaAUTO SONE 410:00 Guerreros. Vs Nvo Mundo12:00 Valedores F C. Vs Dpv LopesRebaño Vs OlimpiaDpv Los Primos Vs HalconesLUIS CARLOS AGUIRRESábado 19 de mayo del 2018CAMPO “A” UNIDADDEPORTIVA III8:00 Camino Joven vs Deportivo JC Libre Liga9:30 Cobras P.S. vs San Sebastián Jr. Primera Infantil Liga10:40 Estatal No.2 vs Manchester City Intermedia Liga12:00 Estatal No.2 Camef 21 Primera Infantil LigaCAMPO “B” UNIDADDEPORTIVA III8:00 Deportivo Milán vs Juventus Libre Liga9:30 Konsty vs Deportivo Reyes Libre Liga11:00 Vida y Verdad vs Elite Juárez Libre LigaCAMPO “C” UNIDADDEPORTIVA III8:00 Lindavista vs Leones Primera Infantil Liga9:30 Atlético Rojo vs FC, Caballero Libre Liga10:40 Real Madrid vs Federal No.3 Intermedia LigaZETA GAS13:30 Zeta Gas vs Barza Libre LigaDefaultJesus Army a RomaDeportivo JC a ManchesterCamino Joven a Bugna KapewaMagia Azul a Deportivo OlveraRAFAEL ANGEL PEREADomingo 20 de mayo de 2018CAMPO “A” UNIDADDEPORTIVA III8:00 Santos Colón vs Valedores9:45 Astros vs Real Nacional11:30 Deportivo Canchola vs Taller Tilico13:15 Los Rabanos vs ArsenalCAMPO “B” UNIDADDEPORTIVA III9:45 Navassa vs Real Galeana11:30 Argentina vs Deportivo ChachosCAMPO “C” UNIDADDEPORTIVA III9:45 FC, Eaton vs Furia11:30 K-S vs ChaveñaVILLAGOMEZ I8:00 Galeana vs Atlético Pumas9:45 Toluca vs Celtic11:30 Real Cucaracha vs Santiago Niltepec13:15 Real Bañil vs PumasVILLAGOMEZ II8:00 Deportivo Peñarol vs Deportivo Totocha9:45 Retiro, FC vs Monster, FC11:30 Franco, FC vs Deportivo SalasFinal Copa Superior en caso de empate 5 penalesTorneo Especial en caso de empate 3 penalesDEFAULTDeportivo Piña a Atlético RodeoCeltic a Deportivo UniónROBERTO AZANIDomingo 20 de mayo de 2018MISIONES I8:00 Juárez Soccer vs Roma9:45 Santos vs Cuervos, FCMISIONES II8:00 Atlético Rojo vs Rodríguez Soccer9:45 Macias, FC vs Deportivo RodríguezCAMPO NO. 1 UNIDADDEPORTIVA IV8:00 Exa Tec vs León, FC9:45 Italia vs Morocos Body ShopCAMPO NO. 2 UNIDADDEPORTIVA IV8:00 La Juve vs Real España9:45 Cementos de Chihuahua vs San LorenzoINDIOS8:00 Lavandería Azteka vs Deportivo Vadi9:45 Pumas del Carmen vs Deportivo La Reyna11:30 Rayados vs Sindicato MunicipalSALVADOR CANCHOLASábado 19 de mayo del 2018TORNEO DE COPA“RICARDO MANCHA”MISIONES I16:00 Chihuahua Soccer vs León17:30 Reencuentro vs Lear La CuestaMISIONES II16:00 Ciro Hernández vs Italia17:30 Arroyo Colorado vs LatinosMISIONES III16:00 Atlético Cisneros vs Paisano17:30 Exa Tec vs Deportivo Micaela GonzálezMISIONES IV16:00 Inter de Milán vs San Antonio17:30 Olímpico vs BrazilINDIOS I16:00 España vs Leones Negros17:30 JMAS vs Yonke TrebolMARGARITO MORENOSábado 19 de mayo del 2018CAMPO “C” UNIDAD DEPORTIVA III14:30 Tortillería Fily vs Aguilas IBCA17:30 Atlético Español vs Ramírez OroCAMPO NO. 2 UNIDADDEPORTIVA IV16:00 Quesería Abundis vs Mr. Futbol15:30 Alicante vs Mausy UnitedINDIOS II16:00 Cruz Azul vs Integra ComunicacionesVILLAGOMEZ I14:30 SEPCE Olímpicos vs Deportivo Ruvalcaba17:30 Abogados vs Atlético SantamaríaDescansa Unión de CurtidoresCENTENARIOSábado 19 de mayo del 2018TORNEO DE LIGA “ANTONIO LORTA”CAMPO “B” UNIDADDEPORTIVA III14:30 Liebres vs Real Morelia16:00 Ex Seminaristas vs America17:30 San Sebastián vs Cementos de ChihuahuaCAMPO “C” UNIDADDEPORTIVA III16:00 Atlético Español vs Lavandería AztekaCAMPO NO.1 UNIDADDEPORTIVA IV16:00 JC Ventas vs Morgan de México15:30 Mexicas vs HalconesINDIOS II14:30 Santos Laguna vs Mr. Futbol OroVILLAGOMEZ I16:00 Sánchez Soccer vs PercheronesDescansa EspañaALAS DORADASSábado 19 de mayo del 2018TORNEO DE LIGA “OSCAR DE ALBA”VILLAGOMEZ II15:30 Real Madrid vs Mr. Futbol16:30 San Sebastián vs Deportivo Avalos18:00 Old Star´s vs Quintana RoofingCAMPO “A” UNIDADDEPORTIVA III15:00 Liebres vs Dental Ney16:30 Exa Tec Juárez vs Toluca18:00 Atlético Español vs Silver TruckDescansa Club Med CirEL FORTIN DE LA JMASSábado 19 de mayo de 2018JMAS11:00 Águilas vs Cobras12:30 Bud Light vs JMAS2:00 Laguna vs ZaragozaDomingo 20 de mayo de 2018JMAS11:00 Cobras vs Red Bull12:20 Laguna vs Unión1:40 Movistar vs Zaragoza3:00 Chino Chow vs BroncosAZTECA JUAREZDomingo 20 de mayo 2018Cat. (Primera y Segunda Fuerza) PlayoffIMPERIAL AEROPUERTO #19:00 Cachorros de Solis vs Novatos del Km 201:00 Tritones vs Angeles de la Familia PalaciosIMPERIAL AEROPUERTO #29:00 Astros vs Deportivo Viajes Tapia Jr1:00 Cerveceros vs FuryjapanIMPERIAL AEROPUERTO #39:00 Chagos vs Piratas1:00 Rollos vs Cachorros MartinezIMPERIAL AEROPUERTO #49:00 Redsox vs Hermanos Deboya1:00 Hermanos Mendez vs AguilasCERESO ESTATAL9:00 Indios vs Bravos de JuarezConvocatoria: La Liga de Beisbol Azteca Juarez invita a todos los equipos de beisbol a jugar en las Categorias Primera y 2da Fuerza, inscripciones abiertas, junta todos los martes a las 7 Pm, informacion al 656-6-36-56-22 y 2-42-51-11INTERLIGASDomingo 20 de mayo de 2018Invita a todos los equipos a participar en la próxima temporada de liga 2018INSCRIPCION GRATIS Mayor información llamar tel. 656 297 61 59HIPICOS FUENTES 38:00 Quantum Plastic vs Dep Montañez9:50 Dep Dorados vs Dep San LorenzoCAMPOS HIPICOS FUENTES 49;50 Atco López vs Hnos ReynaHIPICOS FUENTES 58:00 Cachorros Ref vs Cachorros Old9:50 ThermoTech vs Dep Ángeles11:40 Melchor Ocampo vs Dep San FelipeHIPICOS FUENTES 68:00 Dep Delfines vs Santos Limones9:50 Dep Corpus vs Enfermotes11:40 Dep Rebelión vs Los Masca-bronesHIPICOS FUENTES 79:00 Dep el Gordo vs Dep Chilos10;50 Atco Reforma vs Atco San FelipeHIPICOS FUENTES 88:00 Alameda vs Chaveña9:50 Universidad Fc vs Deportivo XGOLES EN CONTRA se anexa al reglamentoLos Equipos que no presenten su recibo de pago al Inicio de su partido, Tendrá un gol en contra Para Iniciar el partidoTodos los equipos deben Presentar sus credenciaPROFR. GUILLERMO GONZALEZJuegos y convocatoriaSábado 19 de mayo de 2018JORNADA 12 LIGA 2018“GUAYU” GALVAN (CODER 1)4:00 Dep. Villa vs Pericos Intra6:00 La Vaquita vs ChivasJUAN DOMINGUEZ” (CODER 2)6:00 Real Promotoresvs Franco SoccerHIPICO 56:00 Dep el Granjero vs Corassa FCHIPICO 64:00 Vera Soccer vs FC Amigos6:00 Melchor Ocampo vs Real Solis FCHIPICO 74:00 Aguilas Mexico FC vs Laguna Soccer6:00 Universo Soccer vs LagunaDEP. ALTAVISTA6:00 Panchitos CJ. Vs Dicoem AltavistaLA TRIBU4:00 Tomza vs Xliebres6:00 Rayos vs Carrillo UnitedFZA. SOLES 2 (Tierra)6:00 Leverkusen vs Dep. Antonio SalazarNIDO 14:00 Solis FC vs Lear la Cuesta6:00 Cruz Azul vs PotrosJILOTEPECDomingo 20 de mayo del 2018JILOTEPEC 108:00 Indios de Senecu vs Retirados12:00 Capiros vs Cuervos del Sauzal15:30 Deportivo de la O vs Los CebollosJILOTEPEC 208:00 Centro Cambiario Irigala vs Indios Maia12:00 Gallos del Granjero vs Pueblito de AllendeJILOTEPEC 308:00 Yoguis vs Mineros de Reyes12:00 Descarriados vs Mets de Satélite15:30 Azucareros de San Cristóbal vs Los FronterizosJILOTEPEC 408:00 Royals vs Marsa12:00 Los Gómez vs 51´s15:30 Torillos vs UACHJILOTEPEC 508:00 Dorados vs Los Pochos12:00 Gigantes vs Laboratorio Dental Villalobos15:30 El Roble vs Familia RivasJILOTEPEC 608:00 Deportivo Durango vs Dodgers12:00 Medias Rojas vs Morelos15:30 Constructora Morales vs RebasarJILOTEPEC 708:00 Charros vs Deportivo Enríquez12:00 Bombarderos vs CardenalesJILOTEPEC 808:00 Convertors de México vs Red Sox12:00 Chihuahuas vs Ópticas JuarezTERRAZAS 108:00 Tomateros vs Los Reales12:00 Hermanos González vs Rangers15:30 Bosques vs DB SchenkerTERRAZAS 208:00 Deportivo Emiliano vs Amigos de Castorena12:00 Los Reales de Zaragoza vs GamaTERRAZAS 308:00 Petroleros vs Diablos Rojos12:00 Familia Rentería vs Toros de LeónNOGALERA09:00 Los Pizarras del Sauzal vs Pemex13:00 Pericos vs CachorrosANTENA 109:00 Los Rencorosos vs Amigos de Ramos13:00 Los Primos vs Sultanes de CamachoANTENA 209:00 Deportivo Nazas vs Meloneros de Tlahualilo13:00 Cardenales del Charol vs La FamiliaANTENA 309:00 Dorados de Chihuahua vs Los Cubs13:00 Piratas Jr vs Blue JaysJUNTA MUNICIPAL DE AGUA09:00 Sandilleros de Tlahualilo vs Maquinados de Juarez13:00 Junta Municipal de Agua vs Muñoz y FelipeSAUZAL09:00 Cachorros del Carmen vs Transportes Nyahn13:00 Ruta 10 vs GiantsSAMALAYUCA10:00 Cardenales de Ex Carolina vs Diablos de Samalayuca13:00 Atleticos vs Potros de MC ToolsGREGORIO RENTERIASábado 19 de mayo de 2018Jornada 13CATEGORIA 15-163:00 Rangers vs Angels, Cedefam10:00 Linces vs Warriors, CedefamDescansa Cuervos (queda pendiente jornada 12)Sábado 19 de mayo de 2018CATEGORIA MAYOR10:00 Diablos vs THR, Antena10:00 Piratas vs Tomateros, JMAS10:00 UTCJ Novatos vs Gigantes, UTCJ (Campos de Universidsad Tecnológica)ZAPATERA-MILENIOSábado 19 de mayo del 2018MILENIO 14:00 Centro Medico vs Dep. ACV2MILENIO 204:00 Dep. Laguna vs Bravos FcMILENIO 304:00 Brasil vs TigresMILENIO 404:00 Evento MilenioNota: Jornada de Amistosos (Próximo 26 de Mayo Iniciamos Torneo de Liga)ZAPATERA-MILENIODomingo 20 de mayo del 2018MILENIO 108:15 Juventus vs Chivas Milenio *A* (4tos de Final)10:00 Dep. Cervantes vs Hermanos Rodríguez (4tos de Final)11:45 Dep. Manchester vs Bullys (4tos de Final)MILENIO 208:15 Dep. Olivas vs Franco Fc (4tos de Final)10:00 Chivas Milenio *B* vs Mármol Fc Cuadrangular 311:45 Universo 7 vs Dep. Espinoza Cuadrangular 3MILENIO 310:00 Niupy-18 vs Dep. Lechuga Cuadrangular 211:45 Cuervos FC vs Dep. Zacapexco Cuadrangular 2MILENIO 410:00 Real Independencia vs Dep. Altamirano Cuadrangular 111:45 Gran Italia vs Dep. Lazalde Cuadrangular 1Nota:-Se jugara 4tos de Final de Copa 2018- Todo deben Presentar Credencial de la Liga Selladas-En Caso de Empate 5 Penales-Costo de Arbitraje $ 500 x equipo Tercia Arbitral- En Cuadrangulares ya puedes Alinear Jugadores Nuevos solo que debes presentar Identificación o su credencial de la Liga.FUTBOL SECUNDARIASSábado 19 de mayo del 2018LUCERNA 109:00 Técnica 60 vs Técnica 55 Final Femenil10:20 Federal 4A vs Federal 4B Final CondebaLUCERNA 209:00 Técnica 91 vs Técnica 89 Final Mayor10:20 Técnica 84 vs Técnica 91 3er CondebaFUTBOL PREPARATORIASSábado 19 de mayo del 2018LUCERNA 111:45 Guerreros P3 vs Cetís 61 Femenil01:00 Cebolleras vs Guerreras FemenilLUCERNA 211:45 Cetís 61 vs Cultural Varonil01:00 Guerreros B vs Guerreras P3 VaronilLUCERNA 301:00 Guerreros A vs CebollerosFUT-7 CHIVAS MILENIOSábado 19 de mayo del 2018MILENIO 703:50 Euro Soccer vs Cobras04:20 Liebres vs Dep. Tony05:10 Dep. Azul vs Dep. Titel06:00 Dep. San Pancho vs Tigres06:50 San Martin vs PsgDomingo 20 de mayo del 2018MILENIO 708:30 Tigres vs Vikingos09:20 VillaCoapa vs Ghost Gosling10:10 Psg vs Toros Fc**11:00 Fosforo vs Dep. Imc11:50 Tottenham vs Toros Fc**VICENTE MUÑOZ UNIDOS X EL DEPORTEDomingo 20 de mayo del 2018COCA-COLA 18:30 Colors vs Almejas***10:10 Dep Mexico vs Laguna Soccer11:50 Dep Angel vs Sao Paulo fc1:40 Fc Moderna vs Dep LunaCOCA-COLA 28:30 Atl Villa vs Dep Santhee***10:10 Almejas***vs Dep Santhee***11:50 Aguilas vs Fc Lobos1:40 Furia Azul vs Guerreros LagunaCOCA-COLA38:30 Atomos Nexo jr vs Dorados***10:10 Avila vs Ola Verde11:50 Dep #23 vs Dep Hernandez1:40 New Castle vs Dep PanfilosCOCA-COLA 48:30 Dep Lilas vs Chavitos Pizza10:10 Real Estrada vs Dep Gamer***11:50 Atlas jr vs Dorados***1:40 Real Gallegos vs Fuerza RayosCOCA-COLA 58:30 Bravas fc vs Dep Ramirez –3ro--10:00 Dep #24fem vs Dep Aguilas fem --final--11:30 Avila jr vs Dep Reyes ---final--12:40 Fc Italia vs Dep AvalosCOCA-COLA 68:30 Laguna vs Papas Chelsea***10:10 Atl Ramirez vs Chicas Chelsea11:50 Dep Gamer*** vs Papas Chelsea***1:40 Dep FMR vs Falcon de JuarezCOCA-COLA 710:40 Almejitas vs Chivas jr –final--12:00 Dep #24jr vs Dep Niupi ---3ro---1:40 Pitufos vs Dep Escobar jr --3ro--COCA-COLA 88:30 Dep Ajax vs Dep Rincones10:10 Dep #23 jr vs Fc Leon11:30 Dep Mora vs Chicas Manchester1:40 Fluminence vs Atl AeropuertoCOCA-COLA 98:30 Dep PSG vs Bacheo Intenso10:10 Amigos de Lupillo vs Guerreros Km2011:50 Imperio Real vs Fc Union Juarez1:40 Dep Sosa vs Vidriera del NorteCOCA-COLA 10**NOTA **3ra Y 4ta DE LIBRE ULTIMA FECHA PARA SACAR CREDENCIALES [email protected] SIN CREDENCIAL NO PODRA JUGAR FINALES!!! ……CALIFICAN 6 DIRECTOS Y 4 REPECHAJEEQUIPOS CON *** JUGARAN DOBLEInfomes al cel 320-81-81