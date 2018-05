Salen del hoyo

Miami— Al menos durante una tarde, los Dodgers lucieron mejores que un colista de división. Y mucho de ello se debe a la gran actuación de Justin Turner.Turner empató una marca personal con cinco carreras remolcadas y Kenta Maeda cubrió ocho innings para que Los Ángeles rompiese una racha de seis derrotas al vencer ayer 7-0 a los Marlins de Miami. Así, los Dodgers cortaron una racha de seis derrotas consecutivas, todas contra equipos que ocupan el último lugar de su división.Con la victoria, los campeones vigentes de la Liga Nacional abandonaron el sótano de la División Oeste. Fue posible escuchar música de rap en los camerinos después del encuentro, en contraste con el ambiente de funeral que primó en fechas recientes.“Creo que la radio del clubhouse estuvo apagada durante los últimos seis días”, dijo el manager Dave Roberts, entre risas. “Pero lo hemos arreglado. Así que tenemos música. La situación ha cambiado”.Turner, quien sufrió la fractura de su muñeca izquierda en la pretemporada y recién debutó en la campaña el martes, limpió las bases con un doble para el primer hit de los Dodgers en el tercer inning. También conectó un doble de dos anotaciones en el cuarto y dio un sencillo para irse de 13-6 en la serie (.462).“Sentíamos de verdad que estábamos cerca de recuperarnos y de tener un buen día”, aseveró Turner. “Ojalá que esto se mantenga y que podamos armar una racha positiva”Maeda (3-3) toleró dos hits y no concedió boletos en su apertura más larga de la campaña, retirando a los últimos 17 bateadores que enfrentó. Kenley Jansen permitió dos hits en el noveno, pero recetó tres ponches en el noveno para la sexta blanqueada de los Dodgers en el año.El cubano Yasiel Puig sonó su tercer jonrón de la campaña, todos en los últimos cuatro juegos.Caleb Smith (2-5) cargó con la derrota, complicándose en el tercera al llenar las bases a punta de boletos.Padres 4, Piratas 5Pittsburgh— Gregory Polanco abrió el séptimo episodio con un doblete, y un error posterior le permitió anotar la carrera con que los Piratas de Pittsburgh superaron 5-4 a los Padres de San Diego, para sumar su octava victoria en nueve juegos.El dominicano ancló en la antesala gracias a un elevado profundo del venezolano Francisco Cervelli, y anotó cuando el antesalista mexicano Christian Villanueva no controló adecuadamente un roletazo de Corey Dickerson, con dos outs.Josh Bell y Sean Rodríguez aportaron un par de imparables cada uno a la causa de Pittsburgh, que lidera la División Central de la Liga Nacional.Eric Hosmer produjo tres carreras por San Diego. El venezolano Freddy Galvis pegó dos imparables pero fue expulsado por el umpire del plato Will Little, tras discutir el ponche que le recetó el dominicano Michael Feliz para poner fin al octavo inning.Otro quisqueyano, Édgar Santana (2-0) se llevó el triunfo. El venezolano Felipe Vázquez se acreditó su noveno rescate en el mismo número de intentos.La derrota fue para Matt Strahm (0-1).Orioles 2, Medias Rojas 6Boston— David Price no toleró carrera sino hasta la novena entrada, y lanzó su primer juego completo en esta campaña para que los Medias Rojas de Boston derrotaran 6-2 a los Orioles de Baltimore.Price toleró sólo cinco imparables de los Orioles, y recibió todo el apoyo que requería por parte de J.D. Martínez, quien sacudió un jonrón de dos carreras en la primera entrada, y de Xander Bogaerts, quien conectó un vuelacerca con dos a bordo durante un racimo de cuatro anotaciones en la quinta.La labor de Price (4-4) incluyó ocho ponches y ningún boleto. Así, ganó aperturas consecutivas, algo que no había conseguido en la presente temporada.Durante los primeros ocho capítulos, el abridor navegó tranquilo. Andrew Susac inauguró el noveno con un doblete, para ser el primer jugador de Baltimore que llegó a la intermedia en el encuentro.El dominicano Manny Machado frustró la blanqueada con un cuadrangular, cuando había dos outs. Sin embargo, Price puso fin al duelo por medio de un globo de Jonathan Schoop al bosque central, y los Medias Rojas mejoraron a una foja de 4-0 ante Baltimore, al ganar este encuentro que se había pospuesto por la lluvia.La derrota fue al registro de Kevin Gausman (3-3), quien laboró cuatro entradas y dos tercios, en las que permitió seis carreras y ocho hits, con seis ponches y dos bases por bolas.Atléticos 10, Azulejos 5Toronto— Matt Olson conectó un jonrón de tres carreras, Khris Davis y Matt Chapman añadieron sendos cuadrangulares de dos vueltas, y los Atléticos de Oakland doblegaron 10-5 a los Azulejos de Toronto.Davis bateó de 4-4 y anotó tres veces, para que Oakland lograra su segundo triunfo en sus últimos 13 juegos al norte de la frontera.Los Azulejos sufrieron su novena derrota en 12 juegos como locales. Tienen una foja de 8-14, luego de comenzar la temporada con 14-8.Davis pegó un sencillo en la primera entrada, y un jonrón en la tercera. Bateó otro sencillo y anotó en la quinta, recibió un pelotazo y llegó a home en la sexta, y pegó un sencillo más en la octava.Andrew Triggs se marchó en el tercer inning, por una molestia en un antebrazo. El derecho de los Atléticos toleró una carrera y un imparable en dos capítulos y un tercio, antes de ser relevado por el dominicano Santiago Casilla.El venezolano Yusmeiro Petit (1-0) resolvió dos innings y dos tercios para embolsarse el triunfo.Lluvia suspende partido Cachorros-BravosAtlanta— El último encuentro de los tres que conformaban una serie entre los Cachorros de Chicago y los Bravos de Atlanta fue suspendido ayer debido a la lluvia.Se llevará a cabo el 30 de agosto.La lluvia comenzó a caer unos minutos antes de las 7:35 de la noche, hora en que estaba previsto el primer lanzamiento. Una hora después, el aguacero arreció, y el anuncio de la posposición se hizo a las 9:56.Es la sexta vez que un encuentro de los Cachorros se suspende en esta temporada. Dos de esos juegos han sido ante Atlanta, que se impuso el lunes por 6-5, al realizarse el primero de esos compromisos aplazados por las condiciones meteorológicas en el Wrigley Field.No se informó de inmediato qué ajustes realizarán los dos clubes en sus rotaciones de lanzadores. Jon Lester iba a abrir el juego por los Cachorros, que comienzan este viernes una serie de tres enfrentamientos en Cincinnati.

