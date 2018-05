Sufren Cavaliers 'LeBrondependencia'

Independencia, Ohio— LeBron James se recuperó pronto de un tirón en el cuello. Pero difícilmente puede aliviar la tensión que soporta sobre sus espaldas.Como cada año, él solo es responsable de llevar el peso del funcionamiento de los Cavaliers. Lo mismo ha ocurrido durante buena parte de su carrera de 15 años: el astro tiene que brindar una actuación extraordinaria en cada partido de playoffs para que Cleveland tenga alguna posibilidad de ganar.Y a veces eso no basta. James brilló en el segundo partido de la final de la Conferencia del Este, pero los Cavs cayeron en Boston.“King” James supo recuperarse tras recibir un golpe de Jayson Tatum en el maxilar. El impacto hizo que la cabeza del alero de Cavaliers girara violentamente, y asustó a los seguidores de Cleveland.Aun así, James finalizó con 42 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias. Sus compañeros le fallaron nuevamente y los Cavs están abajo por 2-0 en la serie.Kevin Love (22 puntos y 15 rebotes) sí ayudó un poco. Kyle Korver atinó cuatro triples y Tristan Thompson totalizó ocho unidades y siete rebotes. El resto de los Cavs tuvo actuaciones que fueron de lo mediocre a lo desastroso.Si Cleveland quiere igualar la serie en casa, esa situación debe cambiar durante el tercer partido, previsto para el sábado.“Tenemos que redoblar el esfuerzo”, reconoció J.R. Smith, quien no anotó un solo punto en el segundo partido y cometió una falta flagrante que resultó clave. “Estamos jugando muy lento. Estamos haciendo que LeBron tenga que ser siempre el héroe, algo que es muy difícil, sobre todo en la final del Este. Tenemos que ayudarlo. Aun así, tenemos que darle la oportunidad de que él sienta la confianza de darnos el balón para que hagamos las jugadas necesarias. Tenemos que ayudarlo y él nos ayudará”.El entrenador de Cleveland, Tyronn Lue, dijo que James “hizo de todo” en la práctica del jueves. Sin embargo, el astro de 33 años se había marchado para el momento en que se permitió el acceso de la prensa.Fue posible ver a James en el área de gimnasio, dentro de las instalaciones del club.Lue dijo que los Cavs pasaron tiempo analizando video de las dos derrotas. Había mucho que desmenuzar.Cleveland ha incurrido en desatenciones defensivas, y Lue comentó que hubo hasta nueve casos durante el segundo partido en que la mala comunicación llevó a encestes fáciles u oportunidades claras de los Celtics.Al ataque, Lue considera que Smith y el armador George Hill, superados 72-12 en los dos partidos por Jaylen Brown y Terry Rozier, necesitan gravitar más y atacar el canasto.Para Smith, todo es más sencillo.“Debemos hacer los disparos, es lo único que podemos hacer”, comentó Smith, quien ha atinado dos de 17 en la serie y ha fallado sus siete triples. “Quiero decir, evidentemente podemos hacer más a la defensiva, pero nuestro objetivo principal ahora es acertar los disparos cuando los hacemos. Si no lo logramos, hay que hacer bien la jugada siguiente”.Sólo así, Cleveland podrá al menos mitigar la “Lebrondependencia”.

