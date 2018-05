Obligado Omar Chávez a ganar

Ciudad de México— Si Omar Chávez quiere mantener vivo su sueño de disputar un título del mundo deberá derrotar este sábado al argentino José Carlos “Puro” Paz, en el Palenque de la Fenadu de Durango, Durango.El “Businessman” continúa en busca de consolidar su carrera y alcanzar una pelea titular, por lo que no se puede dar el lujo de caer porque necesita una victoria para acercarse a ello.El de Culiacán, Sinaloa tiene una motivación extra por el reciente nacimiento de su hijo, lo que asegura le dará la fuerza para salir adelante.“Tengo muchas motivaciones y nadie me detendrá; explotaré mi real potencial el próximo sábado en el ring. Mi hijo Omar, mi nueva vida, mi mentalidad, mi familia y el saber que tengo talento para ser campeón del mundo, saldrán a relucir en esta pelea.“Estoy concentrado en lo que tengo que hacer, me preparé muy bien y quedará de manifiesto en esta pelea, ya lo verán”, apuntó el pugilista de 28 años.El sudamericano Paz (21-7-1, 12 KOs) ya amenazó con echarle abajo sus planes al mexicano, a quien vencerá a domicilio, situación de la que Omar Chávez (26-4-1, y 24 KOs) prefiere hacer caso omiso, concentrado en tener un buen desempeño en este combate, que presentará Zanfer, a 10 rounds en peso superwelter.“Yo hablaré arriba del ring, ahí es donde la gente se dará cuenta de quién es este nuevo Omar Chávez”, finalizó, no sin antes asegurar que de salir con la mano en alto le gustaría retar a Jaime Munguía, quien acaba de coronarse en Nueva York.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.