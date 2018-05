Santos, con el ánimo a tope

Ciudad de México– Santos llega en su mejor momento futbolístico y anímico.Luego de haber tenido un buen arranque en la Fase Regular, le tocó enfrentar una cadena de tropiezos, de los cuales se levantó hasta la Liguilla, donde demostró que sabe manejar situaciones adversas y hacer una excelente lectura de sus rivales.El cuadro de La Comarca le apostó al juego de conjunto sin darle tanto peso a sus individualidades, tal y como se vio en el partido de vuelta de las Semifinales, donde el técnico optó por dejar en la banca al campeón de goleo, Djaniny Tavares, para dar paso a Julio Furch, apoyado en los extremos por Brian Lozano y Jonathan Rodríguez.Después de haber eliminado a Tigres, viniendo de atrás con 10 hombres, los laguneros tomaron impulso anímico, pues llegaron crecidos a la serie con el América y tras descifrar perfectamente sus puntos débiles, exhibieron a uno de los grandes, demostrando que tácticamente son un cuadro disciplinado que sabe aplicar a la perfección las peticiones de su técnico.Su mejor arma: ‘Osvaldito’Santos tiene en Osvaldo Martínez uno de sus mejores hombres, pues no sólo viene de atrás para abrir juego, también es un volante con gol, que sabe aprovechar los tiros de media distancia para hacerle daño a sus rivales. El experimentado jugador, que colecciona Finales, recobró su nivel y lo está demostrando en esta temporada, donde corre y se esfuerza como cualquier joven, además de que siempre mantiene la calma, sin importar cuán apremiante sea la situación.Su mejor jugador: José Juan VázquezEl “Gallito” es el hombre que pone equilibrio al mediocampo de los Guerreros, la combinación que ha logrado hacer con Osvaldo Martínez y Javier Cortés le dan al conjunto lagunero una amplia variedad de posibilidades para abrir juego por fuera, que es por donde los delanteros sienten que llegan con mejores opciones.Su talón de Aquiles:La baja de Néstor AraujoLa falta del seleccionado nacional en la zaga central llevó al cuerpo técnico lagunero a buscar opciones como los ingresos de Gerardo Alcoba y el novato Jesús Angulo, con los que ha estado haciendo un trabajo de línea de 4.Su DT: Robert Dante SiboldiDesde que el uruguayo tomó el timón del Santos, el rostro comenzó a cambiarle al cuadro de la Comarca. Siboldi entró al relevo en la Fecha 12 del Apertura 2017, sustituyendo a José Manuel de la Torre y su mano se sintió para el Clausura 2018, donde hizo que Santos recobrara mística y volviera a los primeros lugares.Numeralia37goles ha anotado en lo queva del torneo25goles anotó en casa12goles marcó de visitanteEl peso de la casaCon la llegada de Robert Dante Siboldi a la dirección técnica del equipo, el Santos volvió a hacer del Estadio Corona el “Templo del Dolor”, pues a lo largo del torneo se mantuvo invicto y nadie pudo volver a pasarle encima, tal y como le ocurrió hace un año, cuando no supo hacerse sentir como local. Fue hasta su último partido en casa que perdió el invicto, cuando recibió a Pumas, que los hizo tropezar, siendo un fuerte llamado de atención para el cuerpo técnico de los laguneros. En la Liguilla no conocen la derrota.Su 11 tipoPortero: Jonathan OrozcoLateral volante por derecha:José AbellaCentral por derecha: Carlos IzquierdozCentral por izquierda: Gerardo AlcobaLateral por izquierda: Jesús AnguloContención José Juan VázquezVolante por derecha: Osvaldo MartínezVolante por izquierda: Javier CortésExtremo derecho: Brian LozanoExtremo izquierdo: Jonathan RodríguezDelantero: Djaniny Tavares

