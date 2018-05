UEFA 'la piensa' para reinventar Mundial de Clubes

Lyon- Los líderes del fútbol europeo manifestaron "serias reservas" sobre un plan de la FIFA para realizar dos nuevas competiciones internacionales, las cuales generarían 25 mil millones de dólares en un periodo de 12 años.Las dudas expresadas el miércoles por el Consejo de Estrategia del Fútbol Profesional de la UEFA (PFSC) implicarían que no se cumpla el deseo del presidente de la FIFA Gianni Infantino, quien busca llegar a un acuerdo antes de que la Copa del Mundo comience en Rusia el mes próximo.En marzo, Infantino dijo que la FIFA disponía de 60 días para alcanzar el acuerdo sobre la inversión garantizada de 25 mil millones de dólares por parte de un consorcio internacional. Dicho plazo expiraría esta semana.La FIFA busca reinventar el Mundial de Clubes, como un torneo entre 24 equipos, que se dispute cada cuatro años. Intenta también crear una Liga Global de Naciones, en la que participen más de 200 países cada dos años.El organismo rector del fútbol mundial crearía una agencia que coordinaría las competiciones junto con un grupo de inversionistas, encabezado por japoneses y respaldado por saudíes."El PFSC expresó de forma unánime serias reservas sobre el proceso que rodea las propuestas sobre el Mundial de Clubes de la FIFA y la Liga Global de Naciones. En particular, las hay sobre el poco tiempo y la falta de información concreta, y se ha subrayado la necesidad de un procedimiento claramente definido, que respete las estructuras existentes y los organismos encargados de tomar decisiones, y que involucre a todos los participantes clave", indicó el consejo de la UEFA en un comunicado.Infantino ha disgustado a algunos dirigentes europeos por acercarse directamente a conversar con grandes clubes del continente, incluido el Barcelona, el Real Madrid y el Manchester United, en busca de su apoyo para un proyecto que les redituaría decenas de millones de dólares."Éste no es el papel del organismo que rige el fútbol mundial", dijo Lars-Christer Olsson, director general del grupo Ligas Europeas, que se unió a los líderes de clubes y a los sindicatos de futbolistas durante la reunión del miércoles, encabezada por el presidente de la UEFA Aleksander Ceferin.Las nuevas competiciones arrancarían en 2021 y reemplazarían el actual Mundial de Clubes, que se disputa entre siete equipos, así como la Copa Confederaciones, que funciona actualmente como un ensayo del Mundial.

