Ciudad de México— Antoine Griezmann y la "maldición" de tocar la Copa antes de tiempo le dieron al Atlético de Madrid la Europa League tras vencer 3-0 al Marsella.El equipo francés no desquitó el acceder a la Final del torneo y desde el inicio le armó el camino a los Colchoneros, quienes ya presume su tercer estrella en el torneo.Todo comenzó cuando Dimitri Payet, capitán del Marsella, tocó la Copa cuando ambos equipos salieron a la ceremonia del encuentro.De acuerdo a la tradición, no está permitido tocar el reconocimiento antes de tiempo, dado que trae mala suerte y así fue para Les Olympiens.La primera muestra de la "maldición" fue el 1-0 del Atlético que llegó tras una mala salida del rival que propició la recuperación de Gabi, quien de primera asistió a Griezmann para que disparara a quemarropa en el uno a uno con el arquero Steve Mandanda.Era el minuto 21 y todavía no llegaba lo peor para el Marsella dado que al 31' perdió por lesión a Payet, quien entre lágrimas se retiró del campo para darle su lugar a Maxime Lopez.El segundo de los colchoneros llegó al 49' y ahora fue una jugada conjunta entre Koke y Griezmann, quien disparó cruzado para vencer al portero.La reacción del equipo francés no llegó e incluso en el cierre del encuentro Gabi finalizó la tarea con el 3-0 con un tiro dentro del área luego de una serie de pases entre rojiblancos.El ganador de la Europa League tiene garantizado un puesto en la Fase de Grupos de la Champions de la temporada entrante, pero debido a que el Atlético ya había clasificado por medio de la Liga su lugar se le dará al tercer clasificado de Francia, quien puede ser el Lyon o el mismo Marsella.También, los Colchoneros jugarán la Supercopa de la UEFA ante el equipo que se quede la Orejona esta campaña y que puede ser el Real Madrid o Liverpool.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.