Toluca, es el favorito

Ciudad de México– El Toluca está a 180 minutos de romper su sequía de títulos más larga en torneos cortos.La escuadra choricera, que no gana el campeonato desde el Bicentenario 2010, llega a la disputa por el título como líder de la Fase Regular, en la que implantó una marca de triunfos consecutivos en torneos cortos (9), además de terminar invicto como local y ser el mejor visitante.Iniciaron la Liguilla con altibajos, en Cuartos de Final avanzaron ante Monarcas por su mejor posición en la Tabla y en la ida de Semifinales contra Tijuana no dieron su mejor partido, pero los Diablos recuperaron la confianza con la goleada a Xolos en el duelo de vuelta.El artillero Fernando Uribe retomó su papel goleador en el momento más indicado y, ante la incertidumbre por la lesión de Alexis Canelo, su desempeño será fundamental en las aspiraciones del club mexiquense.Su mejor arma: El juego de conjuntoSalvo contadas excepciones como Rubens Sambueza o Alfredo Talavera, el Toluca no es un equipo plagado de figuras, por eso su mayor fortaleza está en el trabajo en equipo. Por su baja nómina en comparación con otros clubes, al principio del torneo no estaba entre los candidatos, pero la labor callada de elementos como Rodrigo Salinas, Cristian Borja, Antonio Ríos o Luis Quiñones es el motor que mueve al conjunto mexiquense.Su mejor jugador: Rubens SambuezaEl capitán de los Diablos firmó un torneo espectacular. Más allá de los tres goles y las tres asistencias que tiene hasta el momento, fue el alma del equipo y su experiencia en Finales puede ser determinante. “Sambu” diputará su primera serie por el título con Toluca pero la sexta en la Liga MX, donde ya tiene una como jugador de Pumas y cuatro defendiendo la playera del América. El volante argentino está por concluir su segundo torneo seguido sin expulsiones.Su talón de Aquiles: La inconsistenciaEl equipo rojo ha demostrado en esta Liguilla que puede exhibir su mejor y su peor versión en un mismo partido, por lo cual los pupilos de Hernán Cristante deberán tener un desempeño más regular y evitar cualquier distracción ante el poderío ofensivo de los Guerreros.Su DT: Hernán CristanteEl estratega argentino quiere seguir haciendo historia con el Toluca. Cristante no se conforma con los cinco títulos que obtuvo en su etapa como portero, ahora va en búsqueda de ser el primero que se corone como jugador y como técnico en el club escarlata.Numeralia33goles ha anotado en lo queva del torneo18goles anotó en casa15goles marcó de visitanteEl peso de la casaLos Diablos son imbatibles en su infierno. El Estadio Nemesio Diez está convertido en una auténtica fortaleza para el Toluca al consumar una racha invicta de nueve partidos en el Clausura 2018, siete de fase regular y dos de Liguilla. La última derrota que tuvo en La Bombonera fue en la jornada 15 del Apertura 2017, 1-0 contra Morelia. El nuevo Nemesio Diez con capacidad para 31 mil espectadores ya espera su primera final tras la remodelación.Su 11 tipoPortero: Alfredo TalaveraLateral por derecha: Rodrigo SalinasCentral por derecha:Osvaldo GonzálezCentral por izquierda: Santiago GarcíaLateral por izquierda: Cristian BorjaContención: Antonio RíosContención: Leonel LópezVolante por derecha:Rubens SambuezaVolante por izquierda: Luis QuiñonesEnganche: Pablos BarrientosCentro delantero: Fernando Uribe

