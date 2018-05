Le dan la bola

Ganador de la triple corona de pitcheo en carreras limpias admitidas (1.29), juegos ganados y perdidos (6-0) y ponches (56), con los Brujos, en el torneo regional “Héctor ‘Bomba’ Pérez”, el veterano pitcher zurdo Aarón Aguilar subirá este jueves a la lomita de los disparos en el Estadio José García Mendoza, donde tratará apagar a la ofensiva de los Soles de Ojinaga y guiar a la tribu a su primera victoria en la justa.De nuevo en el rol de abridor, Aguilar Quiroga iniciará su decimoséptima campaña consecutiva con Indios de Ciudad Juárez, su única franela en el torneo estatal.Con los teporacas, de acuerdo a Out27.com, Aarón tiene un récord de 44-19 en ganados y perdidos, 2.64 en careras limpias permitidas, en nueve de las 16 campañas que ha jugado con la escuadra teporaca, es decir del 2009 al 2017.“Gracias a Dios, ya una nueva temporada viene. Estamos a punto de comenzarla, me siento bastante contento porque el trabajo que hice en el regional ahora me da el fruto de abrir juegos y qué mejor que el primer juego de la serie. Es un juego muy importante y a seguir trabajando y preparándonos para eso, disfrutar, más que nada de lo que viene y más que el equipo está tan unido”, expuso.Aguilar Quiroga, de 34 años y 1.90 metros, quien no ha sido campeón con la tribu y el año anterior, sumó su cuarto revés ante Mineros de Parral en una final -2012, 2013, 2014 y 2017-, afirmó que, esta vez, lo único que les queda a los peloteros del equipo es trabajar de la mano del manager Marcelo Juárez.“Seguir trabajando en conjunto con el manager. Sabemos que la afición desea eso. Nosotros los jugadores deseamos eso, ése triunfo, ése campeonato y, más que nada, la jurisdicción es nueva, viene con esa mentalidad. Nos ha enfocado mucho en eso, en llegar a esa final, en ganar, en disfrutar más que nada y lograr ése objetivo que es llegar a la final y claro, ser campeones”, comentó.Después que los Indios se quedaron en la raya en las citadas finales, así como en la del 2009 –la cual, no jugó-, todas ante Parral, Aarón no quiere hablar más del tema y ahora su mira está puesta en ganar la mayor cantidad de juegos para llegar a los playoffs.“Siento que hemos hablado mucho de eso. La verdad que ahora es mejor simplemente disfrutar, jugar y llegar a ese juego”, mencionó.Acerca de la novena de Soles que dirige Armando Lara, destacó que se ha reforzado con peloteros de calidad de otras zonas y no va a ser un rival fácil pese a que las estadísticas favorecen ampliamente a los Indios.“Sabemos que Ojinaga en las primeras series siempre está muy fuerte, siempre viene aguerrido”, comentó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.