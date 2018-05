Baltimore— Tener un favorito en el Preakness nunca le ha molestado a Bob Baffert, y no le molesta para nada que Justify sea ahora ese favorito.Tras una impresionante victoria en el Kentucky Derby, Justify es el favorito con momios 1-2 para la segunda carrera del sábado con una terna de ocho caballos competidores. El finalista del Derby, Good Magic, es el segundo favorito con momios de 3-1, pero Justify es el caballo que hay que vencer con la posibilidad de darle a Baffert su séptima victoria del Preakness y la posibilidad de ganar la Triple Corona después de cuatro años, cuando la ganó American Pharoah en el 2015.Justify largará del séptimo puesto, el mismo que ocupó en el arrancadero en el Derby.Baffert tiene una marca de 4-0 en el Preakness al participar con el ganador del Derby y no ve razón alguna para que Justify no tenga otra gran carrera.“Me gusta ser el favorito”, dijo Baffert ayer. “No quiero tener momios de 50-1. Me gusta saber que tengo una oportunidad de ganar. Cuando llegas aquí y dices, ‘bueno no sé, vamos a necesitar a la banda marcial de Stanford para interferir un poco’, luego uno ya no se siente tan bien. Sólo siento eso cuando sé que hay una posibilidad de salir librado de ésta, y cuando se puede ganar en una gran arena, de eso se trata todo esto”.Justify ya ganó en el gran escenario de las carreras de caballos cuando se enfrentó a Good Magic en el Derby sobre una pista enlodada en Churchill Downs. Se espera lluvia en el hipódromo de Pimlico unos días antes del Preakness y el mismo día de la carrera, lo cual podría ser un escenario similar a la manera en que el jockey Mike Smith colocó a Justify a la delantera antes de la curva final y luego ya nadie lo pudo alcanzar.“Creo que es menos presión para nosotros debido a que el Kentucky Derby, para mí, fue algo muy especial”, dijo Baffert. “Al llegar aquí me sentí de la misma manera como cuando gané esta misma carrera con esos otros caballos”.Baffert ganó el Derby y el Preakness con Silver Charm en 1997, con Real Quiet en 1998, con War Emblem en el 2002 y con American Pharoah hace tres años.Justify se enfrentará a otros tres contendientes que estuvieron en el Derby –Good Magic, Lone Sailor y Bravazo– y cuatro caballos que no acudieron al Derby para estar precisamente en el Preakness –Quip, Tenfold, Sporting Chance y Diamond King.Después de Justify y Good Magic, el número uno Quip es el tercer favorito con momios de 12-1. El número dos Lone Sailor tiene momios de 15-1, el número seis Tenfold y el número ocho Bravazo, tienen momios de 20-1 y el número tres Sporting Chances y el número cuatro Diamond King tienen momios de 30-1.