Vive su final

Aunque confiesa que le resulta un poco complicado no ser parte de los futbolistas considerados por el entrenador Robert Dante Siboldi, ni en los 18, ni en el once titular, el defensa juarense Óscar Bernal disfruta, vive al máximo su primera final de Liga MX, en seis años con Santos Laguna y desea que su equipo cambie la historia adversa en duelos por la corona contra los Diablos Rojos del Toluca.“Es una muy buena oportunidad para cambiar la historia y qué mejor, traernos la copa para acá para Torreón”, manifestó vía telefónica.Los escarlatas han propinado dos derrotas en finales a los Guerreros, ambas, en la cancha del Estadio Nemesio Diez.Una, en el Verano 2000, por global de 7-1 y, la otra, en el Bicentenario 2010, en penales, cuatro a tres.En el día a día, en los entrenamientos con el primer equipo y, desde la tribuna, en los partidos, Óscar, quien no vio acción en la liga, en el rol regular del Clausura 2018 y, en la Copa MX participó en tres juegos, dos de ellos, precisamente contra Toluca, afirmó que está ‘a muerte’ con sus compañeros.“Estoy muy contento, que sea mi primer final ahora aquí, en el plantel de Primera –División–. La verdad, sé que ha sido un poco difícil la ausencia en la convocatoria o incluso ahí en el once titular, más bien, pero yo creo que, con el sacrificio, con el esfuerzo, llega la recompensa”, expuso.Bernal López percibe el ambiente festivo en Torreón, Coahuila, una ciudad ‘vuelta loca’ de entusiasmo por la batalla que los Guerreros sostendrán a dos capítulos –jueves 17 y domingo 20- contra los choriceros y sabe que una final, no es cosa de todos los días.“Me siento muy contento, muy contento con el grupo, con todo el esfuerzo de mis compañeros y ahorita lo disfruto al máximo porque no todos los días se vive algo así. Muy agradecido con toda la gente que me ha apoyado. Estamos al cien con el equipo y apoyando al máximo desde dónde me toque estar”, expuso.Por todo ello, Óscar, de 22 años y 1.78 metros, desea alzar el trofeo con la escuadra en la que se formó como jugador, fue subcampeón en Sub-17, bicampeón en Sub-20 y lo proyectó al profesionalismo.“Espero ahora coronarme en la liga mayor”, manifestó.Bernal, exjugador del Calor de San Pedro y del CF Indios, afirmó que el plantel santista está muy unido y entre sus integrantes hay una gran confianza.“El grupo está muy contento, la verdad es que es un grupo muy unido, es un grupo muy sano. Todos confiamos en el compañero y se ha notado en los partidos, no sólo en la Liguilla, sino también en el torneo regular. El grupo está prácticamente contento con esta oportunidad de ganar la copa otra vez”, afirmó.Con la idea de llevarse una ventaja a Toluca, el deportista local se mostró ansioso porque el duelo de Ida, en el Territorio Santos Modelo, inicie ya.