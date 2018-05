Los Chihuahuas de El Paso volverán a casa con un récord equilibrado de 20-20, tras su derrota de 3-1 ante Aces de Reno, en el último juego de la serie de cuatro partidos, dentro de la Liga de la Costa del Pacífico.La Liga no tendrá actividad este día, pero mañana el cuadro paseño recibirá, a las 6:35 de la tarde, en el Southwest University Park, a los Grizzlies de Fresno, conjunto que lidera la División Pacífico Norte.Ayer, en el duelo que cerró la actividad en Reno, la escuadra de El Paso se vio en desventaja desde la misma primera entrada.Ante las ofertas de Luis Perdomo, el primer hombre en turno al bat por los Aces, Evan Marzilli abrió con un triple.Jack Reinheimer fue ponchado, pero Sócrates Brito sacó rola que pudo enviar al plato a Marzilli, con la carrera de la quiniela.Sin respuesta por parte de la ofensiva de los Chihuahuas, ante los lanzamientos de Jake Buchanan, los locales volvieron a timbrar en el cierre del tercer rollo.Sócrates Brito de nueva cuenta fue el impulsor de la carrera, ahora con cuadrangular solitario, su segundo de la campaña, por todo lo largo de la pradera derecha.El Paso seguía sin responder, y en la parte baja del cuarto capítulo llegó la tercera anotación de Reno.Con bola ocupada, Anthony Recker remolcó a Idemaro Vargas, quien en su turno fue pasaporteado, posteriormente se robó la segunda colchoneta y en error del catcher avanzó a la antesala.Fue hasta la parte alta del octavo inning en que la novena paseña pudo hacerse presente en la pizarra.Un cuadrangular de Brett Nicholas, su número 11 de la temporada, acercó a los Chihuahuas, pero no fue suficiente.Jake Buchanan se acreditó el triunfo con una labor monticular de siete entradas completas, en las que permitió cinco imparables, no toleró carrera, dio dos bases por bolas y ponchó a tres adversarios.El descalabro fue para Luis Perdomo, quien se mantuvo seis episodios completos en el centro del diamante; permitió cinco hits, tres carreras, otorgó una base por bolas, ponchó a cinco rivales y su cuadro cometió un error.Con este resultado adverso el equipo de El Paso se rezagó un poco más en la División Pacífico Sur, ya que Salt Lake derrotó 3-2 a Fresno, para llegar a una marca de 23-17, y se mantiene en el liderato.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.