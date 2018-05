Chicago— Los Soles de Phoenix ganaron la lotería del Draft de la NBA y realizarán la primera selección en la ceremonia prevista para el mes próximo.Nunca antes este equipo había tenido la oportunidad de seleccionar en el primer turno general. Los Soles se vieron favorecidos por la lotería realizada anoche, un consuelo tras una temporada en que el equipo tuvo la peor foja de la NBA (21-61).“Esto es maravilloso para nuestra franquicia”, comentó el gerente general Ryan McDnonough. “Es algo sobre lo que no tienes control alguno, así que uno trata de no ponerse nervioso. Pero yo estaba aquí muriéndome. Apenas podía respirar. Necesitaba un tanque de oxígeno”.En 1969, Phoenix perdió en un lanzamiento de moneda a cara o cruz ante Milwaukee. Los Bucks seleccionaron a Kareem Abdul-Jabbar y los Soles a Neal Walk.Ahora, los Soles tienen buenos candidatos para el reclutamiento, todos vinculados con Arizona o con el nuevo entrenador de Phoneix, Igor Kokoskov.Deandre Ayton, jugador de primer año de Arizona, luce como candidato firme para ser la primera selección general. El pívot estuvo presente en el sorteo ayer, lo mismo que Marvin Bagley III, originario de Arizona.Y Kokoskov conoce bastante al esloveno Luka Doncic, quien llegará a la NBA procedente del Real Madrid. Kokoskov fue técnico de la selección de Eslovenia (y de Donic) en 2017, cuando conquistó el título del Eurobasket.“Tenemos en mente a un grupo pequeño de jugadores, pero no vamos a descartar a nadie en este momento”, precisó McDonough. “Pienso que haremos una gran selección, sin importar a quién reclutemos”Sacramento tendrá esta vez la segunda selección y Atlanta la tercera. Los dos equipos mejoraron su lugar en el reclutamiento respecto del sitio que ocuparon en la campaña.Sacramento tenía el 18.3% de probabilidades de quedar entre los tres primeros antes de la lotería. Atlanta llegó con el 42.3% de probabilidades.Los tres primeros puestos en el reclutamiento fueron definidos por la lotería. Los lugares que van del cuarto al 14to se definen en un orden inversamente proporcional al sitio que cada equipo ocupó en la temporada regular.Tanto los Halcones como los Soles llegaron al sorteo un día después de presentar a su nuevo entrenador.El Draft se realizará el 21 de junio en el Barclays Center de Brooklyn.Orden dereclutamientoEl draft de la NBA serealiza el 21 de junioEn el Barclays Center,Brooklyn, Nueva YorkPrimera ronda1. Phoenix2. Sacramento3. Atlanta4. Memphis5. Dallas6. Orlando7. Chicago8. Brooklyn (a Cleveland)9. Nueva York10. Los Ángeles(Lakers) (de Filadelfia)11. Charlotte12. Detroit(a Los Ángeles _Clippers_)13. Los Ángeles (Clippers)14. Denver15. Washington16. Miami (a Phoenix)17. Milwaukee18. San Antonio19. Minnesota (a Atlanta)20. Oklahoma City(a Minnesota vía Utah)21. Utah22. Nueva Orleans(a Chicago)23. Indiana24. Portland25. Cleveland (a Los Ángles _Lakers_)26. Filadelfia27. Boston28. Golden State29. Toronto (a Brooklyn)30. Houston (a Atlanta vía Los Ángeles –Clippers–)

