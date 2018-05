Torreón— Javier Cortés, volante del Santos, dijo que les gustaría ganar con una buena diferencia el partido de Ida de la final, por lo que esperan que las condiciones puedan presentarse de manera favorable para ellos.“Las finales no se juegan, se ganan, es ganar o ganar como sea, para empezar este jueves dando el primer paso” señaló en conferencia de prensa.“Sería lo ideal (ganar), hay que buscar llegar un poco más tranquilos a Toluca, es el trabajo que tenemos que hacer en este partido de ida, ser contundentes”.Cortés dijo que se visualizan campeones y van a buscar superar todas las adversidades que van a encontrar en el cierre de la serie.“La altura nos pesa un poco más a los que vamos de fuera, pero lo vamos a dejar de lado, porque una final se juega en el horario que sea, con las condiciones que sean y lo que se busca es ganar”, mencionó.Añadió que también quieren echar abajo las estadísticas, que los ponen en desventaja, para escribir una nueva historia.A nivel personal, Cortés reconoció que le costó trabajo ganarse un lugar en el equipo, pero hoy se siente en uno de sus mejores momentos futbolísticos.“Me costó un poco, pero lo más bonito de todo es que me está tocando aparecer en la Liguilla, las oportunidades nunca sabes cuando llegan y lo más bonito es que me está pasando ahora”, dijo.libra ‘cabecita’ difícil momentoJonathan Rodríguez sintió que el mundo se le venía encima cuando se fue expulsado en el encuentro de vuelta de los cuartos de final contra Tigres, se le hizo un hueco en el estómago y en los vestidores no tuvo paz pensando en la falta que le hacía a Santos en el terreno de juego.El cuadro de La Comarca remontó y se metió de manera épica a las semifinales.Y cuando más consternado estaba el “Cabecita”, apareció el técnico Robert Dante Siboldi para darle el espaldarazo y reiterarle su confianza.“Me sentía muy bajoneado por esa expulsión, por un momento pensé que el cuerpo técnico no iba a confiar más en mí y se me acaban las oportunidades, pero ellos me dijeron que me quedara tranquilo, me entendieron y sobre todo me dieron la confianza, por suerte pude volver y me tocó estar en una semifinal y hacer un gol”, reveló a Grupo REFORMA.El uruguayo fue quien le dio forma a la eliminación de las Águilas en el Azteca y, desde el momento en que Siboldi dejó atrás lo ocurrido una semana atrás, el delantero es otro en la cancha.“Me siento muy bien, muy positivo, contento por estar en la posición donde estamos, ayuda mucho que el equipo está en su mejor momento’’, finalizó.