Buscan recuperarse

Boston.- Pongan el nombre de Kevin Love en el primer lugar de la lista de los jugadores de los Cavaliers que salieron un poco sorprendidos, pero con la cabeza en alto, tras la derrota por 25 puntos ante Boston en el Juego 1 de las finales de la Conferencia del Este.La razón: tiene un compañero llamado LeBron James que ha sabido responder luego de apabullantes derrotas en los playoffs.Simplemente pregúntele a los Pacers de Indiana.Los Pacers sorprendieron a los Cavs a domicilio en el primer juego de la ronda inicial, al vencerlos por 18 puntos. En el Juego 2, James estuvo prácticamente imparable y respondió con una actuación de 46 puntos y 12 rebotes.“Espero que tenga una gran respuesta”, dijo Love sobre James ayer. “Siempre lo ha hecho. Incluso antes de regresar a Cleveland y desde que he estado aquí siempre ha respondido en grande... Va abordar este juego como uno en el que tendrá que liderar y recuperarse”.Incluso si tiene un gran Juego 2 hoy por la noche en Boston, James necesitará algo de ayuda y los Cavaliers lo saben.Love dijo que pensó que los Cavs fueron un “poco blandos” en la primera mitad del Juego 1. Ser más duros podría significar un cambio en la alineación para los Cavaliers.El entrenador Tyronn Lue aceptó que, al menos, está considerando insertar a Tristan Thompson en la alineación titular, luego que Al Horford, de Boston, se salió con la suya en el Juego 1 con 20 puntos, tras encestar ocho de 10 tiros a la canasta.“Definitivamente es algo que tenemos que sopesar”, dijo Lue. “Lo sopesamos antes de que iniciara la serie, pero habíamos ganado siete de ocho y no íbamos ajustar hasta que alguien nos derrotara y no jugáramos bien con esa alineación y eso nos llevara a ese punto”.Lue señaló que los números mostraron que los últimos tres años, de todos los jugadores que han marcado a Horford por al menos 30 posesiones, Thompson es el número uno de la liga para defenderlo.“Es bueno saberlo”, dijo Lue.Boston también superó a Cleveland en puntos en la pintura por 68-30. Eso, dijo JR Smith, es una señal de que el elenco de reparto necesita hacer más.“Tenemos que ayudar a ‘Bron’”, declaró Smith. “No podemos simplemente esperar que él haga todo. Como jugadores de rol, tenemos que desempeñar nuestro papel”.El domingo Thompson salió de la banca, pero en el pasado le ha ido bien en contra del dominicano Horford. El cambio significaría salirse de la alineación con los tres escoltas Smith, George Hill y Kyle Korver, junto con James y Love.Esa alineación atormentó a los Raptors en la última serie de partidos.Thompson comentó que los Cavaliers no pudieron quitar “los abucheos de nuestros labios”, después de la racha inicial de los Celtics en el Juego 1.“Yo creo que como equipo, del 1 al 5, tenemos que jugar más rudamente”, dijo Thompson.“Obviamente, cuando entro al partido trato de aportar rudeza y energía. Pero nuestros titulares tienen que estar preparados para lanzar el primer golpe. Necesitamos que hagan eso, que tengan más contacto físico y que establezcan el tono desde el principio”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.