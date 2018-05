Llega al 'big show'

El poder mostrado con el bat en poco más de un mes con los Chihuahuas de El Paso, que lo tienen como el máximo jonronero de todas las Ligas Menores en el beisbol profesional, tuvo ayer su recompensa para el jardinero derecho Franmil Reyes al ser llamado por los Padres de San Diego y haber debutado ayer mismo en las Grandes Ligas ante los Rockies de Colorado.‘Seré el primer ligamayorista en mi familia y alrededor del 12vo de mi ciudad’, declaró el nativo de Palenque, República Dominicana, al periódico San Diego Union Tribune.Al mismo tiempo, y para hacerle un lugar a Reyes en los Padres, el venezolano Carlos Asuaje fue opcionado a los Chihuahuas.Apenas el sábado anterior, Asuaje aceptó su mal momento en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.‘Estoy mal en este momento. No hay forma de evitarlo. Pero tengo fe en que con el trabajo arduo, la disciplina y el apoyo de la gente que me rodea, las cosas saldrán lo mejor a la larga’, publicó Asuaje.Sin contar los partidos de ayer, Reyes es el líder en la Liga de la Costa del Pacífico en cuadrangulares (14) y carreras impulsadas (38), al tiempo que encabezó a los Chihuahuas en partidos jugados (34), promedio de bateo (.346), carreras anotadas (34), porcentaje de en base (.442) y de slugging (.738).De 22 años de edad y 1.96 metros de estatura, Reyes siempre supo que quería jugar beisbol.‘Siempre he estado alrededor del beisbol desde que era un niño pequeño’, dijo Reyes. ‘Mi madre jugó softbol, ​​uno de mis tíos firmó con los Rojos de Cincinnati, uno de mis primos firmó con los Expos de Montreal y otro con Colorado. Mi casa está justo frente al campo de beisbol en mi ciudad, por lo que siempre ha sido un juego emocionante para mí.’Desde los cinco años, jugábamos beisbol por diversión, recordó Reyes, que tuvo la oportunidad de ver a jugadores de nivel de Grandes Ligas.‘Tan solo estar cerca de jugadores como Vladimir Guerrero, Francisco Liriano, Pedro Strop, Iván Nova, Juan Uribe y otros muchachos de mi ciudad, verlos ir al campo, trabajar y vestirse bien. Pones en tu mente que quieres ser como esos chicos. Fue entonces cuando vino a mi mente que quería jugar al beisbol profesional.’

