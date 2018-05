Al borde del retiro debido a una dolorosa hernia de disco que limitó su participación al press de banco, le impidió hacer sentadilla y peso muerto, lo orilló a declinar su participación en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Potencia, en Moscú, Rusia, el año anterior, y lo tuvo casi quince meses fuera de acción, Sixto Antonio Solís volvió por sus fueros, en plan grande.Solís Borja cumplió una actuación por nota en el campeonato estatal de la especialidad que organizó el WPC (Congreso Mundial de Powerlifting), en esta ciudad.Por vez primera desde su lesión, compitió en las tres citadas modalidades que hay en este deporte: press de banco, peso muerto y sentadilla y lo ganó todo en la justa estatal, el domingo anterior.En powerlifting, consiguió el sitio de privilegio con 830 kilogramos, ejecutó la Mejor Sentadilla con 315 kilos, hizo el Mejor Press de Banco con 230 y, el Mejor Peso Muerto, con 285 kilos.Por todo ello y por si fuera poco, logró la distinción de Campeón Absoluto de la justa.“-Es- Muy motivante porque obviamente vengo de una lesión y volver a levantar pesos que, en algún momento, ya había levantado sin tener esa dolencia en la espalda, pues me motiva a seguir entrenando”, manifestó.Sixto, levantador de 35 años y 1.65 metros, quien está por cumplir 20 años de carrera en esta disciplina, superó el dolor de su lastimadura gracias a las sesiones de terapia que llevó con Joel Enríquez y Alejandro Gómez, no se conforma con los pesos levantados y afirmó que irá por más.“Fueron bastantes meses y fueron bastantes terapias para poder estar otra vez a buen nivel y ya me doy por bien servido de que no tengo dolor en mi espalda y que estoy levantando pesos relativamente altos, pero, claro que trataremos de mejorar”, expuso.Durante el desarrollo de la competencia, particularmente en la sentadilla, Sixto primer lugar en press de banco en el mundial de levantamiento de potencia, en Baton Rouge, Luisiana, en el 2016, hizo ver muy fáciles las cosas.“No es que esté tan fácil, simplemente se entrena muy duro para poder hacer esos levantamientos y hacerlos ver fácil”, expuso.Levantador de la categoría Open, división Hasta 110 kilogramos, Solís Borja, oriundo de Parral, Chihuahua, añadió el décimo cetro estatal a su vitrina de trofeos en su larga y exitosa carrera.“Es un logro más y estoy muy contento de poder estar otra vez a un buen nivel. Esto me motiva a seguir avanzando y a seguir haciendo las cosas bien, como se han hecho desde hace mucho tiempo”, expresó.Tras su regreso triunfal a la competencia y con el boleto al nacional en la bolsa, al que no acudirá por compromisos personales, el Mejor Levantador Juvenil en Inglaterra, en el 2003, planea asistir al Campeonato Mundial de este organismo (WPC), con sede por definir, a finales del año.“Entrenaremos arduamente para, a la mejor, poder asistir a este evento”, manifestó.

