Andan 'Bravos'

Chicago.- Ozzie Albies pegó un cuadrangular para iniciar el partido, su 13ro de la temporada, José Bautista conectó jonrón de tres carreras y los Bravos de Atlanta superaron ayer 6-5 a los Cachorros de Chicago.Julio Teherán (4-1) lanzó seis sólidas entradas y Tyler Flowers dio su primer vuelacercas de la campaña para que Atlanta, el equipo con la mejor marca de la Liga Nacional, ganara por sexta vez en siete partidos. Los sorprendentes Bravos se colocaron 10 juegos por encima de .500 por primera vez desde el 28 de julio de 2014.A.J. Minter trabajó un inestable noveno inning para su segundo salvamento en la reposición de un partido suspendido por lluvia el 15 de abril. Minter golpeó a Ian Happ para forzar una carrera con dos outs, pero Kris Bryant fue dominado con una línea al jardín izquierdo para finalizar el juego.Por los Bravos, el dominicano José Bautista de 4-1 con tres impulsadas y una anotada. Los venezolanos Ronald Acuña de 4-0; Ender Inciarte de 5-0. El colombiano Julio Teherán de 1-0. El panameño Johan Camargo 1-0.Por los Cachorros, los puertorriqueños Víctor Caratini de 4-1 con una anotada; Javier Báez de 4-0.*El venezolano Willson Contreras de 1-0. El colombiano José Quintana de 1-0.Rays 2, Reales 1Kansas City, Missouri.- Adeiny Hechavarría evadió al receptor Salvador Pérez con una creativa barrida en el plato para anotar la carrera de la ventaja y los Rays de Tampa Bay vencieron 2-1 a los Reales de Kansas City.Hechavarría se enfiló rumbo al pentágono con el sencillo de Matt Duffy al jardín derecho en el sexto inning, esquivó a Pérez por el lado derecho y luego volvió hacia el plato. El cubano simuló que iba a tocar el plato con su mano derecha, pero entonces estiró la mano izquierda justo para superar el guante extendido de Pérez. El umpire Rob Drake no dudó en decretar al corredor a salvo.Ryan Yarbrough (3-2) permitió una carrera en cinco episodios para Tampa Bay, y Duffy pegó tres imparables y produjo ambas anotaciones.Eric Skoglund (1-3) aceptó dos carreras y siete imparables, no dio bases por bola y ponchó a cuatro en siete entradas y dos tercios, la salida más larga de su carrera. Empató un récord del equipo con seis asistencias de un lanzador.Por los Rays, el cubano Adeiny Hechavarría de 4-2 con una carrera; el venezolano Wilson Ramos de 4-0, y el dominicano Carlos Gómez de 3-1.Por los Reales, los venezolanos Salvador Pérez de 3-0 y Alcides Escobar de 2-1; el nicaragüense Cheslor Cuthbert de 3-0, y el cubano Jorge Soler de 3-0.Atléticos 6, Medias Rojas 5Boston.- Sean Manaea volvió a vencer a los Medias Rojas en su primera salida contra ellos desde que los dejó sin hits, Khris Davis bateó uno de los tres cuadrangulares solitarios de Oakland y los Atléticos vencieron 6-5 a los Medias Rojas.Matt Joyce y Matt Olson también se volaron la barda por los Atléticos, que han perdido cinco de seis juegos ante Astros y Yanquis. Davis llegó a 12 cuadrangulares, la cifra más alta del equipo, y Oakland le propinó a Rick Porcello su primera derrota de la temporada.J.D. Martinez y el dominicano Rafael Devers dispararon jonrones solitarios por los Medias Rojas, que inician una estadía de siete partidos después de concluir una gira con marca de 6-4.Manaea (5-4) admitió cuatro carreras –tres limpias– y ocho hits en poco más de seis innings de labor para frenar una racha de dos derrotas en fila. El zurdo lanzó el séptimo juego sin hit en la historia de Oakland el 21 de abril de este año, cuando venció en casa a los Medias Rojas.Blake Treinen retiró los últimos tres outs para su séptimo salvamento.Porcello (5-1) admitió cinco carreras y nueve imparables en seis innings, en los que ponchó a cinco y no regaló bases por bolas.Por los Medias Rojas, los dominicanos Hanley Ramírez de 4-1 con dos impulsadas; Rafael Devers de 4-1 con una remolcada y una anotada; Eduardo Núñez de 4-1. El venezolano Sandy León de 3-1 con una anotada.MLB extiende licencia de Osuna hasta el 21 de mayoNueva York.- La oficina de Grandes Ligas extendió la licencia de ausencia del cerrador de los Azulejos de Toronto Roberto Osuna siete días más, hasta el 21 de mayo, mientras se investiga la acusación de agresión en su contra, anunció ayer.Grandes Ligas declaró al mexicano Osuna bajo licencia el 8 de mayo. El lanzador fue acusado por un cargo de agresión, de acuerdo con la alguacil de la Policía de Toronto, Jenifferjit Sidhu.Osuna tiene programada su comparecencia inicial en la Corte el 18 de junio.Este tipo de medida no se considera una sanción disciplinaria. Osuna permanece en la lista de peloteros con restricciones y seguirá devengando su salario de 5.3 millones de dólares, aunque no es elegible para jugar.El comisionado Rob Manfred cuenta con la opción de suspender a Osuna, ya sea con o sin sueldo, hasta que se resuelva el procedimiento legal –una sanción que se puede convertir posteriormente a la retención de su pago. Osuna podría impugnar cualquier sanción ante el árbitro Mark Irvings.Osuna, de 23 años, tiene marca de 0-0 con nueve salvamentos y 2.93 de efectividad en 15 apariciones esta temporada.

comentarios

