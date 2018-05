Bravos, a la espera de resolución

Al tiempo que la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) evalúa y revisa con lupa el tema Lobos BUAP y el origen de los 120 millones de pesos para permanecer en el máximo circuito, el futuro inmediato de Bravos de Ciudad Juárez para saber en cuál circuito jugarán a partir de julio entrante –Ascenso o Liga MX-, gira en torno al miércoles 23 de mayo.Ese día, la Asamblea de Dueños se reunirá y la empresa auditora Ernst & Young informará a la Liga MX, cuáles son los equipos del Ascenso MX certificados que pueden jugar en Primera Nacional, con base en los documentos presentados.Rodrigo Cuarón, vicepresidente administrativo del FC Juárez, dio a conocer que el club entregó en tiempo y forma, la información y documentación requerida, con tal de lograr la validación de parte de Ernst & Young, para jugar en la división mayor.“Entregamos –la información- en dos fases a esa cada auditora. Fue un trabajo de más de un mes y se ha ido dos veces a Toluca, se entregó en tiempo y forma”, expresó.Cuarón explicó que los Bravos presentaron en su informe proyecciones financieras, información relativa a los socios de la escuadra, así como la historia del club.La fecha límite marcada por la Femexfut para la entrega de los documentos, fue el viernes 27 de abril, el día que los Bravos y Pumas empataron a dos goles en el juego de Ida de cuartos de final de la Tercera División, para clubes sin derecho a ascenso, comentó.Pese a que los Bravos entregaron los documentos, comentó que aún no tienen información oficial de parte de la federación sobre si habrá o no subasta por una franquicia de la Liga MX.“Nos hemos enterado por unas cosas por la prensa, pero ahorita no tenemos información de cuándo va a ser. Estamos esperando que se nos informe si va a haber algo así y si lo hay, estaremos interesados en participar”, expuso.Acerca de la designación del nuevo director técnico, mencionó que continúan en esa labor y los aspirantes al puesto, son muchos. “Estamos trabajando. Contrario a lo que comentaste tú, al contrario, mucha gente quiere venir, muchísima gente quiere venir”, expuso.

