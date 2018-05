Un Tri muy adolorido

Ciudad Juáre— Cinco seleccionados mexicanos corren riesgo de perder el Mundial, incluido el capitán Andrés Guardado que irá al quirófano.A un mes del inicio de la justa, las alarmas se encienden. El técnico Juan Carlos Osorio pretendía convocar sólo a 23 futbolistas para evitar falsas expectativas, pero las circunstancias lo obligaron a llamar a 28.Guardado arrastra molestias en el nervio peroneo derecho. Diego Reyes tiene un desgarre en el muslo derecho, Jonathan dos Santos sufrió un pinchazo en el muslo izquierdo, Giovani no mejora de los isquiotibiales de la pierna derecha y Néstor Araujo aún no se recupera a plenitud física tras la cirugía meniscal en la rodilla izquierda.El Betis liberó al “Principito” para que se opere en México. Después, el kinesiólogo Carlos Pecanha tendrá que ponerlo a punto, tal y como ocurrió cuando en 2015 lo rehabilitó del tobillo izquierdo en menos de tres semanas, de cara a la Copa Oro de Concacaf.Futbolistas como Érick Gutiérrez, Jesús Molina, Hugo Ayala, Jürgen Damm, Edson Álvarez y Oswaldo Alanís tienen una posibilidad más para convencer a Osorio.El DT explicó los cinco factores para conformar la lista: lesionados, la culminación de diferentes torneos, el descanso que exige la FIFA, la obligación de dar un buen partido contra Gales el 28 de mayo y el mantener la competitividad interna.Admitió que tantas bajas afectan el plan para el debut en la Copa del Mundo.“Las lesiones dan al traste con lo que tenemos diseñado para jugar contra Alemania, sin embargo, continuaremos con nuestra estrategia y buscaremos darle solución con los que puedan estar”, dijo.Aunque Osorio no fijó una fecha límite para considerar a los lesionados, México vuela a Copenhague el 3 de junio ya con los 23 mundialistas.Además de estas bajas, el colombiano tocó el tema de los futbolistas con poco ritmo.“Hay varios de los nuestros que no juegan y esa es nuestra principal ocupación y preocupación, porque el talento indiscutiblemente está, Jesús Manuel Corona participa poco, Carlos Vela está teniendo una gran campaña, Giovani dos Santos no está por su lesión, hablamos de talento y sólo talento”, expresó.“Lo más importante es que creo que aquella Selección que sea capaz de conformar una lista con la posibilidad de jugar contra tres ideas de juego diferentes va a tener grandes posibilidades”.

