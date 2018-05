Enfrenta Quiñónez nuevo reto

En otro rol, ahora detrás del escritorio, Jorge Luis Quiñonez vuelve a su alma mater.A partir del viernes anterior, Quiñonez Lagarda, de 34 años, ex jugador de futbol soccer del equipo Indios UACJ, es el nuevo titular de la Subdirección de Actividades Deportivas y Recreativas, en sustitución de Edna Meléndez, quien llegó al puesto el 16 de enero anterior y cumplió un fugaz paso en el cargo.“Vengo con todo el entusiasmo y todas las ganas para tratar de hacerlo correctamente”, mencionó.Quiñones, egresado de la Licenciatura en Administración de Empresas por la institución educativa local, asume la citada subdirección en plena recta final de la administración del rector Ricardo Duarte.“Efectivamente, ya en el mes de octubre termina el rectorado actual, pero tenemos las ganas de seguir trabajando en el deporte. Tratar de tener o mantener a la universidad dentro de los diez primeros –en el medallero en la Universiada Nacional- como hasta ahorita ha estado y obviamente ser protagonistas a nivel nacional”, manifestó.También, tener una mayor proyección en el plano internacional, expresó.“Y ¿por qué no?, a nivel internacional, a través de nuestros atletas, tener una mayor proyección y que nuestros atletas se sientan muy orgullosos, así como nosotros nos sentimos de ellos”, dijo.En la cancha, por seis años, Quiñones vistió la playera de Indios UACJ en los equipos de futbol asociación y futbol rápido y llega a ocupar este cargo luego que trabajó poco más de dos años en el Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE), organismo a cargo de Manuel Merodio.Como parte de la delegación mexicana asistió al Campeonato Mundial de Futbol Sala femenil, en Brasil, donde México finalizó en quinto lugar.También, contribuyó en la conformación del conjunto mexicano universitario que asistió a la Universiada Mundial del año anterior, en China, Taipei, donde el tricolor finalizó en el puesto 13 en el medallero con seis oros, cinco platas y 11 bronces.“Estoy muy contento por el trabajo que se realizó allá, aceptamos la invitación de venir a trabajar acá, lo cual, estoy muy a gusto, muy contento. Es muy importante para mí poder rendir buenos frutos para esta universidad que tanto me ha dado”, manifestó.Durante la gestión de Rosana Ramírez, quien está a cargo de la Dirección General de Extensión y Servicios Estudiantiles de la UACJ, Quiñones es la cuarta persona en Actividades Deportivas en la que lo precedieron Flor Acosta, Ilse Estrada y Meléndez.Tras el nombramiento de Quiñones, la coordinación de equipos representativos sigue acéfala.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.