Arde el infierno

Ciudad de México.- Santos y Toluca resolvieron ayer sus series ante América y Tijuana, respectivamente, y se verán las caras en la serie final por el título del torneo Clausura mexicano.Santos empató 2-2 ante América y se clasificó a la final con un marcador global de 6-3, mientras que Toluca goleó 4-1 a Tijuana y avanzó con un marcador combinado de 5-3.“La clave es que dirijo a un grupo de seres humanos y personas con deseo de trascender, hacer huella y hacer prevalecer al equipo por encima las individualidades”, dijo el uruguayo Robert Dante Siboldi, quien está en su primera temporada como técnico.“Yo llegué en un momento importante, me faltaba experiencia pero tenía la capacidad y la preparación, además que hay un buen cuerpo técnico que me respalda”, agregó Siboldi. “Juntos hemos devuelto el espíritu guerrero a los jugadores”.Toluca, que fue líder en el torneo regular, va por la 11ma corona para colocarse a sólo una de América y Chivas, los equipos más laureados del país.En el Estadio Azteca de la capital mexicana, los paraguayos Cecilio Domínguez y Bruno Valdez consiguieron goles a los 11 y 23 minutos, respectivamente, para las Águilas, que por segunda temporada consecutiva quedaron eliminadas en la ronda de semifinales.“El equipo jugó e intentó, pero el partido de ida nos perjudicó y arriesgamos de más, pero así es la exigencia en América, si no quedas campeón es un fracaso”, dijo el entrenador de las Águilas, Miguel Herrera.El uruguayo Jonathan Rodríguez a los 40 y Jesús Isijara a los 84, lograron las anotaciones a favor del Santos.En Toluca, el delantero colombiano Fernando Uribe marcó un triplete y el argentino Pablo Barrientos añadió un gol más para los Diablos Rojos.Uribe, quien marcó a los ocho, 30 y 86 minutos, no lograba tantos goles en un partido desde la octava fecha del torneo Apertura 2015, cuando le metió cuatro al Puebla.Barrientos cerró la cuota a los 88 minutos.

