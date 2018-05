Repiten triunfos Durán y Reyes

Una vez más Gladys Durán y Daniel Reyes se proclamaron vencedores del Circuito Atlético Pedestre, al imponer condiciones en la segunda etapa que correspondió a la carrera ‘Jesús Maestro’.Pasan las semanas, las etapas de competencia y en la cima del podio no hay otros corredores que aparezcan que no sean Durán y Reyes.Ayer de nueva cuenta se hicieron de la victoria en su respectiva rama, dentro de la categoría libre de 10 kilómetros.Gladys se agenció el triunfo al detener el cronómetro en 36 minutos y 16 segundos; la segunda posición correspondió a Aileen Hernández, que cruzó la meta en 36:56 minutos.El tercer puesto quedó en manos de Martha García, que registró un crono de 40:32 minutos.En la rama varonil, el máximo ganador se apoderó del primer lugar al arribar a la meta en 32 minutos con 29 segundos.Luis Alberto Gallegos se adueñó del segundo sitio, al concluir el recorrido tan solo dos segundos detrás de Reyes; 32:31 minutos fue el crono de ‘Nachito’.Héctor Martínez, con un tiempo oficial de 32:38 minutos, se quedó con la tercera posición.En la categoría silla sobre ruedas, Kenia Conteras y Lorenzo Valles fueron los ganadores de su respectiva rama.La tercera fecha de este serial se tiene programada para llevarse a cabo el domingo 20 de mayo, con el nuevo patrocinador, Colombian Sport.En el mes de junio no se tiene calendarizada alguna competencia, y será hasta el 8 de julio cuando se celebre la cuarta etapa con la Powerade.Ese mismo mes se efectuará la justa de Toyota, el día 15; la del Centro Médico de Especialidades será el domingo 22.GanadoresRama femenil1 Gladys Durán 36:16 mins2 Aileen Hernández 36:563 Martha García 40:32Rama varonil1 Daniel Reyes 32:29 mins2 Luis Gallegos 32:313 Héctor Martínez 32:38Silla sobre ruedasKenia ContrerasLorenzo Valles

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.