A saldar cuentas

Ciudad de México— Santos y Toluca volverán a verse las caras en una final, luego de que en el Bicentenario 2010 disputaron el título de Liga, correspondiéndole la victoria al cuadro choricero, que derrotó a los laguneros en la serie de tiros penales por 4-3. En aquel encuentro, los Guerreros eran dirigidos por Rubén Omar Romano, quien por instantes acarició la posibilidad de lograr un título, que hasta la fecha se le ha negado. En el manchón penal, los Diablos iniciaron con Sinha, quien falló, después vinieron tiros de Juan Pablo Rodríguez, Daniel Ludueña y Jonathan Lacerda para poner arriba al Santos por 3-1, ya que del lado de los Diablos sólo había podido convertir Vladimir Marín.Pero el cuadro lagunero perdió la serenidad, Matías Vuoso falló y le dio vida a los mexiquenses, que terminaron anotando los 3 siguientes con Diego Novaretti, Martín Romagnoli y Edgar Dueñas, mientras que los visitantes fallaron todos los que siguieron, Carlos Morales y Fernando Arce no pudieron reponerse anímicamente y echaron por la borda los sueños del conjunto de La Comarca.En la fase regularEn la fase regular del Clausura 2018, Toluca fue mejor que Santos y un doblete de Fernando Uribe le bastó para dar cuenta de unos Guerreros que incluso terminaron con 10 hombres por la expulsión de Cris Martínez, quien salió furioso, rompiendo uno de los vidrios de la puerta de los vestidores, sufriendo una ruptura en cuatro tendones extensores de los dedos de la mano izquierda. Martínez no volvió a ver acción después de ese exabrupto.TolucaSu última finalEn el Apertura 2012, el cuadro mexiquense llegó a la final enfrentando a Xolos.Enrique Meza, el hombre que más títulos ha ganado con el Toluca dirigía al equipo escarlata, que esta vez no pudo hacer pesar su condición local y cayó ante los pupilos de Antonio Mohamed, que ganaron en el encuentro de vuelta 2-0, para un global de 4-1 que no dejó lugar a dudas de quiénes fueron los mejores.¿Por qué está en la final?Los Diablos Rojos quieren dejar atrás el estigma que acompaña a los líderes, pues en la fase regular fueron los mejores, ganando 11 encuentros, empatando 3 y perdiendo sólo en 3 ocasiones. En la Liguilla nadie pudo detenerlos; en los cuartos de final el Toluca aprovechó su mejor posición en la tabla para dejar en el camino al Morelia con el que había empatado 4-4 en el global, en las semifinales, Xolos le metió un susto en la ida, pues los derrotó 2-1, pero en la vuelta los pupilos de Hernán Cristante fueron mejores para vencerlos 5-3.SantosSu última FinalSantos disputó su última final en el Clausura 2015 cuando le tocó enfrentar al Querétaro de Víctor Manuel Vucetich, que llegaba con una figura de la talla de Ronaldinho, que al final no marcó diferencia. El cuadro de los Guerreros, que era dirigido por Pedro Caixinha, goleó en la ida 5-0, sentenciando la serie, pues en la vuelta los Gallos ya no pudieron darles alcance, por más que ganaron 3-0.¿Por qué está en la Final?Santos dejó atrás a dos rivales que llegaron a la Liguilla con etiqueta de favoritos: primero eliminó a Tigres, campeón del Apertura 2017 y un equipo con una de las plantillas más caras del futbol mexicano; jugando una de las series más emotivas de esta fase final, ya que vino de atrás para ganar con un jugador menos empatando 2-2 en el global y avanzando por la posición en la tabla. Después echó al América, otro de los grandes favoritos, al que le derrotó con claridad en el partido de ida (4-1), para luego terminar la obra en el Estadio Azteca (2-2), demostrando que en semifinales siguen siendo la némesis del cuadro de las Águilas, que sólo ha podido ganar en una ocasión en esta instancia.Liguillasentre ellosSemifinal Verano 1999Global: Toluca 4-3 SantosIda: Santos 1-1 TolucaVuelta: Toluca 3-2 SantosFinal Verano 2000Global: Toluca 7-1 SantosIda: Santos 0-2 TolucaVuelta: Toluca 5-1 SantosSemifinal Apertura 2002Global: Toluca 7-4 SantosIda: Santos 3-5 TolucaVuelta: Toluca 2-1 SantosSemifinal Apertura 2008Global: Toluca 2-1 SantosIda: Santos 0-0 TolucaVuelta: Toluca 2-1 SantosFinal Bicentenario 2010Global: Toluca 2-2 Santos(Ganó Toluca en penales 4-3)Ida: Santos 0-0 TolucaVuelta: Toluca 2-2 SantosCuartos de Final Clausura 2017Global: Toluca 5-4 SantosIda: Santos 1-4 TolucaVuelta: Toluca 1-3 SantosEs bueno saber:• Entre Toluca y Santos han jugado 19 de las 43 finales de los torneos cortos.• De las 10 finales que han disputado los Diablos Rojos, en ocho han sido campeones, mientras que los Guerreros han ganado cinco de las nueve fases decisivas por el título en torneos cortos.• La final se jugará los díasjueves 17 y domingo 20 de mayocon horarios por confirmar.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.