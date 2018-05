Denver.- Freddy Peralta mantuvo el juego perfecto hasta el sexto inning en su debut en Grandes Ligas y estableció un récord para novatos de Milwaukee con 13 ponches, guiando a los Cerveceros a un triunfo ayer por 7-3 sobre los Rockies de Colorado.El derecho dominicano, que tuvo marca de 5-1 esta temporada con el equipo de categoría Triple A en Colorado Springs, no recibió un solo imparable hasta que David Dahl conectó un sencillo al jardín central con un out en el sexto episodio. Peralta (1-0) dejó congelado a Charlie Blackmon con una bola rápida de 92 mph en el tercer strike y fue reemplazado por Matt Albers.Con sus padres en las tribunas para verlo jugar a nivel profesional por primera vez, el lanzador de 21 años otorgó dos pasaportes en cinco entradas y dos tercios y salió del juego tras realizar 98 lanzamientos. Peralta rompió la marca de los Cerveceros de ponches recetados por un pitcher novato, que era de 12 –compartida por el mexicano Teodoro Higuera (1985), el puertorriqueño Juan Nieves (1986), Cal Eldred (1992) y Steve Woodard (1997).Peralta ponchó a Nolan Arenado, Carlos González y Trevor Story en orden en los innings segundo y cuarto.Atléticos 2, Yanquis 6Nueva York.- Giancarlo Stanton bateó de 4-4 con un cuadrangular y tres carreras remolcadas al ayudar a Luis Severino y los Yanquis de Nueva York a vencer por 6-2 a los Atléticos de Oakland luego de un largo retraso por lluvia.Severino (6-1) ponchó a siete en seis innings para que Nueva York ganara por 19na vez en 22 partidos para seguir empatado con su rival divisional Boston con la mejor foja de las Grandes Ligas, 28-12. El derecho dominicano recibió cinco hits y una carrera.Bravos 4, Marlins 3Miami.- Sean Newcomb no permitió carreras por tercera apertura en fila y admitió un solo hit en seis entradas para ayudar a los Bravos de Atlanta a vencer 4-3 a los Marlins de Miami.Newcomb (4-1) tiene 20 entradas consecutivas sin permitir carrera, y la última que admitió fue el 26 de abril.Marineros 4, Tigres 5Detroit.- José Iglesias pegó un sencillo productor en la parte baja del noveno inning para darle a los Tigres de Detroit una victoria por 5-4 sobre Seattle luego que los Marineros perdieron al segunda base Robinson Canó por una fractura de mano.Niko Goodrum pegó cuadrangular y terminó con tres hits por los Tigres. Su sencillo en la novena entrada permitió a JaCoby Jones avanzar a tercera sin outs, e Iglesias siguió con un sencillo ante lanzamiento del dominicano Juan Nicasio (1-2).Reales 2, Indios 11Cleveland.- Corey Kluber se convirtió en el primer ganador de seis juegos en la Liga Americana y los Indios de Cleveland aplastaron 11-2 a los Reales de Kansas City.El actual Cy Young de la Liga Americana permitió dos carreras sucias en siete innings, en los que admitió ocho imparables. Kluber (6-2) recibió el respaldo de los cuatro imparables de Yan Gomes, incluyendo un jonrón de tres carreras. El dominicano José Ramírez también disparó un cuadrangular de tres anotaciones.Rays 1, Orioles 17Baltimore.- Joey Rickard tuvo su primer juego de Grandes Ligas de más de un jonrón e impulsó cuatro carreras tras ser ascendido proveniente de las Ligas Menores, y los Orioles de Baltimore anotaron su mayor cantidad de carreras en tres años al apalear 17-1 a los Rays de Tampa Bay.Danny Valencia y Trey Mancini también pegaron cuadrangulares por los Orioles, que han anotado 58 veces en sus últimos siete juegos.Gigantes 5, Piratas 0Pittsburgh.- Gorkys Hernández pegó jonrón al enfrentar a Iván Nova para dar inicio a una sexta entrada de cinco carreras, Nick Hundley añadió un cuadrangular de tres anotaciones y los Gigantes de San Francisco blanquearon 5-0 a los Piratas de Pittsburgh para poner fin a su peor bache de la temporada de seis derrotas seguidas.Derek Holland (2-4) concedió cuatro hits y cinco pasaportes en seis innings y un tercio con siete ponches, saliendo de apuros varias veces desde el montículo. Pittsburgh se fue de 11-1 al bate con corredores en posición de anotar, incluyendo un desempeño de 8-0 frente a Holland, que permitió que los corredores llegaran a segunda en cuatro innings.Medias Rojas 5, Azulejos 3Toronto.- J.D. Martínez aportó un jonrón y remolcó tres carreras, Mookie Betts añadió dos hits y una espectacular atrapada y los Medias Rojas de Boston derrotaron 5-3 a los Azulejos de Toronto.El 10mo cuadrangular de Martínez en esta temporada fue un batazo de dos carreras en el primer inning ante Joe Biagini (0-2). John Axford salió para enfrentar a Martínez en la quinta entrada, y Martínez lo recibió con un sencillo que impulsó la carrera de Betts.Medias Blancas 5, Cachorros 3Chicago.- Matt Davidson conectó un jonrón solitario y rompió el empate con un elevado de sacrificio, ayudando a Lucas Giolito a los Medias Blancas de Chicago a rescatar el último partido de su serie de fin de semana ante sus rivales de ciudad Cachorros con un triunfo por 5-3.Giolito (2-4) igualó un máximo de carrera con siete bases por bolas, cometió tres wild pitches y golpeó a un bateador, pero sólo recibió dos hits en cinco entradas y dos tercios en su primera victoria desde el 26 de abril.Rangers 1, Astros 6Houston.- Dallas Keuchel permitió sólo tres hits en siete entradas en blanco, Evan Gattis y Carlos Correa conectaron un jonrón cada uno por segundo partido en fila y los Astros de Houston derrotaron 6-1 a los Rangers de Texas.Keuchel (3-5) ponchó a ocho y dio una base por bolas, mejorando su efectividad de 3.53 a 3.10 con su tercera actuación de tres carreras o menos. Los abridores de Houston registran las tres mejores efectividades de la Liga Americana, liderada por Justin Verlander con la mejor de Grandes Ligas con 1.21.Mets 2, Filis 4Filadelfia, Pennsylvania.- Jacob deGrom duró apenas un inning por los Mets a su regreso de la lista de lesionados, y el bateador emergente Nick Williams puso a los Filis arriba con un jonrón de tres carreras ante Paul Seward en la sexta entrada para guiar a Filadelfia a un triunfo 4-2 sobre Nueva York.DeGrom necesitó 45 lanzamientos para salir apenas de una primera entrada sin carreras ni hits, que incluyó 20 pelotas de foul. Nueva York anunció que el as fue retirado como medida de precaución debido a lo largo del inning y el retraso de 59 minutos por lluvia que precedieron al encuentro.Cardenales 3, Padres 5San Diego.- Clayton Richard igualó la máxima cifra de ponches de su carrera con 10 en una sólida labor de ocho entradas para apuntarse su primera victoria en más de un mes, y los Padres de San Diego vencieron 5-3 a Adam Wainwright y los Cardenales de San Luis para rescatar un empate en la serie de cuatro duelos.Richard (2-5) contuvo a los Cardenales en dos carreras y cinco hits, otorgando un pasaporte para ganar por primera vez desde que lo hizo el 9 de abril en Colorado.

