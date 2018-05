Obligados a remontar

Ciudad de México— América y Toluca procurarán remontar desventajas el domingo, cuando reciban a Santos y Tijuana, respectivamente, en los choques de vuelta por las semifinales del torneo Clausura mexicano.Las Águilas tienen la asignatura más compleja: levantar el 4-1 que sufrieron ante los Guerreros. Los Diablos Rojos, por su parte, consiguieron un tanto sobre la hora y regresan a casa abajo por 2-1.Santos podría avanzar perdiendo hasta por dos goles. El equipo de Torreón alcanzaría su primera final desde el Clausura 2015, cuando conquistaron el quinto título de su historia.América, en cambio, requiere ganar por 3-0 para avanzar por su tanto de visitante o por 4-1 para clasificarse con base a su mejor posición en la tabla, donde fueron segundos.“Cometimos errores a la ofensiva y a la defensiva y ellos no, pero esto aún no se acaba porque nos faltan 90 minutos, si vamos con heridas pero vamos a salir a matarnos”, dijo el entrenador de las Águilas, Miguel Herrera. “Ahora tenemos que hacer tres goles y buscaremos hacer una noche perfecta para poder conseguir el resultado”.Además, en la Copa Libertadores de 2008, perdieron en casa 4-2 ante Flamengo de Brasil y en la visita se impusieron 3-0 para avanzar a los cuartos de final.“Me ilusiona saber que tenemos 90 minutos y esto no se ha acabado”, agregó Herrera, el técnico del América que se consagró en el Apertura 2013.En el torneo regular, América tuvo sólo tres partidos en los que marcó tres goles o más, pero a Santos sólo ha logrado marcarle dos goles en igual número de encuentros.Diablos Rojos reciben a XolosEn la otra llave, el gol de último minuto del colombiano Fernando Uribe tiene a Toluca con la necesidad de ganar por 1-0 o 2-1 para romper una racha de cinco eliminaciones en fila en semifinales y clasificarse a su primera serie por el campeonato desde el Apertura 2012, cuando perdieron ante Tijuana.“Es una pequeña desventaja, ese gol que se logró meter nos dio más vida que nunca”, dijo el arquero de los Diablos Rojos, Alfredo Talavera. “Tenemos toda la capacidad y las condiciones para revertir al estar en casa y junto con la gente, todos unidos vamos a sacar un resultado positivo”.Sobre el final de temporada, Toluca impuso un récord para torneos cortos al conseguir nueve triunfos en fila que lo catapultaron a la primera posición de la tabla. En caso de no poder remontar, se uniría a una larga lista de equipos que no logran coronarse luego de ser líderes.Desde 1996, cuando se instauraron los torneos cortos en el país, sólo cuatro equipos han conseguido levantar la corona: Toluca (Verano 98, Verano 99 y Verano 00), Pachuca (Clausura 2006 y 2007), Santos (Clausura 2012) y América (Apertura 2014).HOY POR TVJuego de vueltaAmérica vs SantosIda: 1-46:00 p.m. / TelevisaEstadio AztecaHOY POR TVJuego de vueltaToluca vs TijuanaIda: 1-211:00 a.m. / TelevisaEstadio Nemesio Díez