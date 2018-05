Tiempo de revancha

Boston— Las camisetas y sedes de los partidos serán las mismas, pero muchas otras cosas han cambiado desde la última vez que los Cavaliers de Cleveland y los Celtics de Boston se enfrentaron en la final de la Conferencia Este.Kyrie Irving fue canjeado a Boston en un acuerdo que tuvo lugar durante la temporada baja a cambio de Isaiah Thomas y Jae Crowder. Pero después de una agitación en el roster en febrero, los Cavaliers se quedaron tan sólo con cinco jugadores del equipo del año pasado que venció a los Celtics en una serie 4 a 1 para ganarse un lugar en la final de la NBA.Irving verá el enfrentamiento por la revancha desde la banca tras haber sido sometido a un par de cirugías en su rodilla a finales de la temporada regular, las cuales le negaron la oportunidad de jugar en esta postemporada. Fue la gota que derramó el vaso en un año plagado de lesiones en Boston, en el cual también pudimos presenciar cómo las temporadas de Gordon Hayward y del novato Daniel Theis quedaron truncadas.La única constante ha sido LeBron James de Cleveland, quien a sus 33 años ha encontrado de nueva cuenta un segundo aire en los playoffs a pesar de las diferentes piezas que lo rodean. Su promedio de puntaje de 34.3 en estos playoffs es su más alto desde la temporada del 2009.James se podría convertir en el sexto jugador en la historia de la Liga que juegue en por lo menos ocho finales consecutivas de la NBA. Los otros cinco que también lo han logrado fueron todos jugadores de los Celtics, siendo encabezados por el miembro del Salón de la Fama Bill Russell, quien llegó a acumular hasta 10 participaciones en la final.James no ha tenido la oportunidad de ponerse a reflexionar sobre su propia marca, pero dice que no tomará nada por sentado a estas alturas de su carrera.“Uno sueña sobre poder jugar en los grandes partidos de la NBA, e incluso cuando llegué a la NBA esa era una de mis metas, ser el mejor jugador que pudiera ser, jugar en los grandes partidos de la NBA y ser recordado, y creo que he hecho todo eso en mi carrera”, dijo. “Sólo intento agregar más logros mientras pueda”.La serie comienza hoy en Boston. Este es el octavo enfrentamiento en los playoffs entre estos dos equipos, con los Celtics al frente 4 a 3.Los Celtics quieren asegurar su primer boleto a la final de la NBA desde el 2010, cuando vencieron a James y a los Cavaliers en las semifinales del Este.Desde que Irving resultara lesionado, el entrenador de los Celtics Brad Stevens ha puesto su confianza en manos del veterano Al Horford y en un joven grupo que incluye a Terry Rozier y a Marcus Smart, ambos de 24 años, a Jaylen Brown, de 21 años, y al novato Jayson Tatum, de 20.Horford está promediando un récord de carrera en los playoffs de 17 puntos por partido, al mismo tiempo que porta la antorcha de líder.Rozier ha florecido en su papel como titular desde que Irving fue enviado a la banca a mediados de marzo. Su entrada a la postemporada también ha sido muy prolífica, ya que ha promediado 18.2 puntos por partido. Y Tatum acaba de tener una serie contra Filadelfia en la que promedió hasta 23.6 puntos por partido —el novato con el segundo récord más alto de los Celtics en la historia de la franquicia.HOY POR TVJuego 1Final Conferencia EsteCleveland en Boston1:30 p.m. / ABC (7.1)TD GardenBoston, MassachusettsFINAL DE CONFERENCIA(Al mejor de 7; x-de ser necesario)Conferencia EsteCleveland vs. BostonDomingo, Mayo 13: Cleveland en Boston, 1:30 p.m.Martes, Mayo 15: Cleveland en Boston, 6:30 p.m.Sábado, Mayo 19: Boston en Cleveland, 6:30 p.m.Lunes, Mayo 21: Boston en Cleveland, 6:30 p.m.x-Miércoles, Mayo 23: Cleveland en Boston, 6:30 p.m.x-Viernes, Mayo 25: Boston en Cleveland, 6:30 p.m.x-Domingo, Mayo 27: Cleveland en Boston, 6:30 p.m.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.