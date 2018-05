Extienden Chihuahuas racha perdedora

Los Chihuahuas de El Paso fueron limitados a dos imparables, incluido un jonrón de Franmil Reyes, y en un intenso duelo de pitcheo perdieron por segundo día consecutivo ante los Aces de Reno, al caer anoche 2-1 en el Greater Nevada Field.Fue la séptima derrota de los paseños en los últimos ocho partidos y de esa manera ponen su marca en 19 ganados y 18 perdidos en la División Pacífico Sur. Al cierre de esta edición, los Isótopos de Albuquerque vencían a los 51s de Las Vegas, 5-3, en la octava entrada. De mantener el triunfo, Isótopos y Chihuahuas amanecerán empatados en el segundo lugar de este grupo.Los Aces tomaron la ventaja muy temprano en el juego, cuando Kevin Cron pegó una línea de hit al jardín central, impulsando a Sócrates Brito con la primera carrera del juego.Franmil Reyes volvió a pegar jonrón, su número 14 de la temporada, luego de no hacerlo desde el domingo pasado, y le dio el empate momentáneo a los Chihuahuas en la cuarta entrada, pero Christian Walker respondió de la misma manera en el sexto inning al poner la pelota del otro lado por el jardín central para que los Aces retomaran la ventaja en el marcador, 2-1.En el octavo episodio los Chihuahuas tuvieron una oportunidad inmejorable, no solamente de empatar, sino de darle la vuelta a la pizarra al llenar la casa con un out, pero el mexicano Luis Urías pegó un rodado al short para el doble play que puso fin a la amenaza.Reyes fue pasaporteado en la novena entrada con dos outs, pero Diego Gorís se ponchó abanicando y de esa manera el partido llegó a su fin.Taylor Clarke abrió en la lomita por los Aces y en siete entradas completas permitió dos hits, regaló una base y ponchó a nueve. Los relevistas Jared Miller y Bradin Hagens cumplieron bien con la labor encomendada al colgar el cero en las siguientes dos entradas.Por los Chihuahuas abrió Jesse Scholtens, que en seis entradas y dos tercios recibió cinco imparables, incluido un jonrón, dos carreras, regaló un base, ponchó a dos y cargó con la derrota en su primera apertura con los paseños.El Paso 1, Reno 2123 456 789 C H EEl Paso 000 100 000 1 2 0Reno 100 001 00X 2 5 1PG: Clarke (3-5), PP: Scholtens (0-1), SV: Hagens (1)Para hoyEl Paso en Reno2:05 pm, Greater Nevada FieldRadio: KROD 600 A

