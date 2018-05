Vencen Indios a Dorados en pretemporada

Rumbo a la campaña 2018 del Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza que inicia este jueves 17, los Indios de Ciudad Juárez derrotaron anoche apuradamente ocho carreras a seis a los Dorados de Chihuahua, en el primer juego de una doble batalla de pretemporada contra la ‘División del Norte’.En la parte baja del mismo primer inning de un partido programado a las 19:30 horas, que inició 15 minutos después porque los visitantes llegaron al inmueble pasadas las 18:15 horas, los Indios tocaron los lanzamientos del pitcher abridor Juan Orozco.Con un out, Oscar Aragonez conectó doble entre jardín izquierdo y central y avanzó a la antesala en pisa y corre, gracias a un profundo fly al central de Óscar Sigala.Eudor García remolcó a Aragonez con sencillo, los indígenas timbraron la rayita de la quiniela en el juego y le pusieron número a la pizarra del Estadio ‘Juárez Vive’.El festín indígena continuó en el cierre del tercer rollo con doble de Miguel Rodríguez, sencillo de Aragonez y extrabase productor de dos anotaciones de Sigala que movió la pizarra y aumentó la ventaja de la tribu, 3-0.El pitcher abridor Aarón Aguilar lanzó tres entradas en las que no aceptó hit ni tampoco carreras y, en la cuarta, fue relevado por el sonorense Luis Fernando Miranda, hasta ahora, oficialmente el único pelotero clasificado en el roster aborigen.Al igual que Aguilar, Juan Orozco también lanzó sólo tres entradas y Jesús Manuel Bustamante ocupó su lugar sobre el montículo, por la escuadra dorada.En el quinto capítulo, L.F. Miranda, quien se quejó de una molestia en una pierna, se metió en problemas, concedió bases por bolas consecutivas a David Gámez y a Guillermo Zamudio, ponchó a Marco Manjarrez, pero dio otro boleto gratis a Miguel Silva y, con la casa llena, salió del partido.Jovany Mundo entró al juego y subió a la lomita de los disparos a tratar de apagar el fuego con el cuarto repleto de Dorados.Mundo abanicó a Hugo Caro para el segundo mate, pero Orlando Marín dio sencillo al jardín izquierdo y mandó a la goma a Gámez con la anotación que rompió la blanqueada a los Indios.Jorge Morales tomó su turno y Mundo lo retiró con un rodado a la intermedia en el que Rodríguez tiró mal a la inicial, pero García salvó la jugada y así cayó la entrada.En el cierre del quinto episodio, Sigala volvió a tronar su bat, atizó otro doble y remolcó a Aragonez quien timbró la cuarta anotación de los Indios.La tribu dejó ir la oportunidad de fabricar un rallie cuando llenó la casa, pero el catcher José ‘Poke’ Hernández sacó una rola al cuadro para el tercer out.El conjunto teporaca siguió al ataque en el sexto episodio con limpio triple productor de Aragonez quien remolcó dos anotaciones y adelantó a Ciudad Juárez, seis a una.Aragonez puso la séptima rayita en el score en wild pitch de Bustamante, quien después dejó su lugar al relevista Guillermo Figueroa.La séptima entrada resultó de buena suerte para los dirigidos por Mercedes Esquer, quienes armaron un racimo de cuatro carreras producidas por Luis Urbina, Alejandro Pineda y Gámez y, una más entró en un error del cuadro teporaca.Así, se acercaron siete anotaciones a cinco.Con un batazo de cuatro esquinas en el octavo inning, Aragonez, quien gozó de una muy buena noche a la ofensiva, puso orden y alejó a los indígenas, ocho carreras a cinco.A tres outs de la victoria, el cerrador Ricardo Jácquez tuvo que meter el brazo en el noveno inning.Con hombres en las esquinas, retiró con elevado a la inicial a Pineda para el primer out y enseguida ponchó a Gámez.Ya con dos fuera, los Dorados tuvieron la carrera del triunfo en la caja de bateo con un bateador emergente quien dio sencillo al prado derecho y remolcó la sexta anotación de Chihuahua.Jácquez sacó el out 27 en elevado al jardín central de Manjarrez.Mundo fue el pitcher ganador y Orozco cargó con el revés.A la ofensiva, Aragonez se fue de 5-4 con el ciclo (sencillo, doble, triple y jonrón), anotó cinco veces y produjo tres carreras.Sigala dio de 3-2, con tres remolcadas yMiguel Rodríguez conectó de 5-3.Por los Dorados, Luis Urbina se fue de 1-1.Hoy, a las 19:00 horas, se jugará el segundo duelo de preparación entre fronterizos y capitalinos.

